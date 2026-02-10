Кабинетът в оставка реши: Ставаме част от Съвета за мир на Тръмп

Министерският съвет на Република България в оставка публикува решение за присъединяване на страната към „Съвета за мир“, международна инициатива, създадена по предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп.

- Реклама -

Решението е прието с пълен консенсус на присъствено заседание на правителството и има ясно изразен политически характер. Кабинетът мотивира позицията си с необходимостта от международни усилия за намаляване на напрежението в Близкия изток, което има пряко отражение върху европейската сигурност и миграционния натиск към Европа.

Присъединяването на България се разглежда като заявка за участие в международни действия за деескалация и трайно уреждане на конфликта, като страната традиционно поставя акцент върху борбата с незаконната миграция и стабилизирането на регионите, от които тя произтича.

България подкрепя втората фаза от американския мирен план за Газа, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., която приветства създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация за координация на възстановяването на Газа.

От правителството в оставка уточняват, че решението няма незабавно правно действие, тъй като съгласно Конституцията на България то трябва да бъде ратифицирано от Народното събрание. До тогава страната ни ще участва в инициативата единствено със съвещателен глас, без да поема задължения за участие в мироопазващи операции или други дейности.

В решението изрично се подчертава, че не се предоставя никаква юрисдикция на „Съвета за мир“ върху българска територия без последващо одобрение от парламента и без спазване на вътрешните конституционни процедури.

Подписването на документа дава възможност България да бъде сред учредителите на инициативата, но окончателното участие ще зависи от решенията на бъдещото Народно събрание след предстоящите предсрочни парламентарни избори и от формирането на ново правителство.