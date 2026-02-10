НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Какво забави проверката на Тервел Замфиров на летището? (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Българският сноубордист Тервел Замфиров се завърна в България след успешното си участие на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина д’Ампецо, където спечели бронзов медал.

          При пристигането си на летището спортистът попадна в любопитна ситуация, която сам сподели в социалните мрежи. По време на проверката за сигурност скенерът отчел наличие на метален предмет и светнал — причината се оказал именно олимпийският медал.

          Ситуацията била посрещната с усмивка както от служителя на летището, така и от самия Замфиров, който прие случката с чувство за хумор.

          Бронзовото отличие на Замфиров е сред най-значимите успехи за българските зимни спортове в последните години.

