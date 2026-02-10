НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Калас: Освиркванията срещу Ванс показват напрежението със САЩ

          Случаят идва в момент на повишено напрежение преди Мюнхенската конференция по сигурността

          10 февруари 2026 | 09:48 450
          Георги Петров
          Георги Петров

          Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи освиркванията срещу американския вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на Зимните олимпийски игри като проява на европейско самочувствие на фона на напрегнатите отношения между Европа и САЩ.

          Ситуацията се разигра на стадион „Сан Сиро“ в Милано, когато Ванс и съпругата му се появиха на големите екрани по време на церемонията, а част от публиката реагира с освирквания.

          В интервю за Euronews, цитирано от Politico, Калас заяви, че подобна реакция е свързана с поредица от критични изказвания към Европа от страна на представители на американската администрация.

          Случаят идва в момент на повишено напрежение преди Мюнхенската конференция по сигурността, където европейски лидери ще разговарят с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

          Миналата година Ванс предизвика сериозни реакции в Европа, след като обвини ЕС в ограничаване на свободата на словото и критикува миграционната политика на съюза. По-късно той заяви, че европейските партньори проявяват двойни стандарти в отношението си към САЩ.

          По информация на Bloomberg и Fox News, Ванс няма да участва в тазгодишната конференция, а американската делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио, съобщи председателят на форума Волфганг Ишингер.

