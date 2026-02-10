Калас: Освиркванията срещу Ванс показват напрежението със САЩ

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас определи освиркванията срещу американския вицепрезидент Джей Ди Ванс по време на Зимните олимпийски игри като проява на европейско самочувствие на фона на напрегнатите отношения между Европа и САЩ.

Ситуацията се разигра на стадион „Сан Сиро“ в Милано, когато Ванс и съпругата му се появиха на големите екрани по време на церемонията, а част от публиката реагира с освирквания.

В интервю за Euronews, цитирано от Politico, Калас заяви, че подобна реакция е свързана с поредица от критични изказвания към Европа от страна на представители на американската администрация.

Случаят идва в момент на повишено напрежение преди Мюнхенската конференция по сигурността, където европейски лидери ще разговарят с представители на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Миналата година Ванс предизвика сериозни реакции в Европа, след като обвини ЕС в ограничаване на свободата на словото и критикува миграционната политика на съюза. По-късно той заяви, че европейските партньори проявяват двойни стандарти в отношението си към САЩ.

По информация на Bloomberg и Fox News, Ванс няма да участва в тазгодишната конференция, а американската делегация ще бъде водена от държавния секретар Марко Рубио, съобщи председателят на форума Волфганг Ишингер.