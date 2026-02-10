НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Керемедчиев: Участието ни в съвета на Тръмп е невалидно и крие риск от скандал

          10 февруари 2026 | 18:39 590
          Екип Евроком
          Сподели
          Подписването на устава на „Съвета за мира“, иницииран от американския президент Доналд Тръмп, няма правна стойност за България и рискува да въвлече страната в дипломатически скандал. Това заяви международният анализатор Милен Керемедчиев по Евроком.

          По думите му документът, парафиран от премиера в оставка Желязков, не е ратифициран от Народното събрание, което е задължително условие по Конституция за членство в международни организации.

          Керемедчиев посочи, че първото заседание на организацията е насрочено за 19 февруари и ще има за цел набирането на 30 милиарда долара за възстановяването на Газа. Анализаторът отбеляза, че България фигурира като учредител, но е заявила отказ от финансов ангажимент. Той предупреди, че членството изисква вноска от 1 милиард долара и липсата ѝ води до автоматично изключване, което обезсмисля подписа на кабинета.

          По темата за Близкия изток експертът коментира струпването на американска военна мощ около Иран. Според него Вашингтон следва стратегията, приложена във Венецуела – икономически и военен натиск за отслабване на режима, без да се стига до пълен колапс, който би предизвикал гражданска война. Керемедчиев прогнозира възможни удари срещу ирански обекти, но изрази мнение, че САЩ ще се опитат да ограничат Израел от самостоятелни действия, които биха консолидирали подкрепата за властта в Техеран.

          По отношение на войната в Украйна анализаторът обърна внимание на новия заем от 90 милиарда евро, който Европейският съюз подготвя. Той поясни, че заради ветото на Унгария и Словакия, финансирането няма да е общоевропейско, а ще се реализира чрез „коалиция на желаещите“ държави членки.

          Във вътрешнополитически план Милен Керемедчиев призова за бързо назначаване на служебен министър-председател от Илияна Йотова. Той подчерта, че настоящата институционална несигурност и липсата на редовно управление изпращат лош сигнал към външните партньори на страната в момент на глобално напрежение.

