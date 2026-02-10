НА ЖИВО
          Киър Стармър отказа оставка заради скандала с връзките на Манделсън и Епстийн

          Напрежението ескалира, след като лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар призова Стармър да се оттегли

          10 февруари 2026 | 09:24
          Британският премиер Киър Стармър категорично отхвърли възможността да подаде оставка въпреки призивите на свои съпартийци заради скандала с назначаването на Питър Манделсън. По данни на БНР министрите от кабинета са се обединили около лидера си след тежък политически ден в Лондон.

          Напрежението ескалира, след като лидерът на шотландските лейбъристи Анас Сарвар призова Стармър да се оттегли. Според Сарвар на „Даунинг стрийт“ са допуснати твърде много грешки и ситуацията във върховете на властта вече е неустойчива. В отговор редица висши министри изразиха публична подкрепа за премиера в социалните мрежи.

          Стармър проведе извънредна среща с депутати от Камарата на общините и членове на Камарата на лордовете, която продължи над час. Той отговори на 44 въпроса и повтори извинението си за решението да изпрати лорд Манделсън като посланик в САЩ, но подчерта, че няма намерение да се отказва от мандата си.

          „След като се борих толкова усилено за шанса да променя страната ни, не съм готов да я потопя в хаос“, заяви министър-председателят. Той допълни уверено, че е печелил всяка битка, в която е участвал до момента.

          Политическата буря е предизвикана от връзките на Манделсън с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн. Опозицията настоява, че дипломатът е предавал чувствителна информация на Епстийн, което според критиците прави оставането на Стармър на поста невъзможно.

