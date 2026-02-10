Киселова: До дни ще стане ясен служебният кабинет

Доцент Наталия Киселова, бивш председател на Народното събрание, заяви, че още в сряда или четвъртък може да бъде поканен кандидат, който да представи състава на служебното правителство.

По думите ѝ на 18 или 19 февруари трябва да бъде издаден указ за назначаване на служебен министър-председател, след което кабинетът ще положи клетва в Народното събрание.

Киселова обясни, че процедурата този път е различна, тъй като кандидатите за служебен премиер са петима, докато при предишни процедури по времето на президента Румен Радев обикновено са откликвали един или двама души от списъка с длъжностни лица. Затова и консултациите, водени сега от президента Илияна Йотова, протичат по различен начин.

Според нея Йотова няма да насрочи избори по време на католическия или православния Великден, тъй като подобно решение би довело до сериозни обществени критики.

По отношение на изборния процес зад граница Киселова подчерта, че проблемът не е във финансирането, а в липсата на точни данни колко български граждани гласуват извън страната.

Тя коментира и последните гласувания в парламента по Изборния кодекс, като уточни, че в рамките на парламентарната група на БСП е било взето решение депутатите да гласуват по съвест. Киселова е гласувала „против“ въвеждането на сканиращи устройства и „въздържал се“ по въпроса за секциите.

По думите ѝ президентът Йотова е много вероятно да наложи вето върху приетите текстове.