Командирът на EUFOR обсъди сигурността в Босна и Херцеговина с унгарския посланик

Командирът на EUFOR генерал-майор Маурицио Фронда проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Унгария в Босна и Херцеговина Кристиан Поша, съобщиха от мисията.

По време на разговора е било потвърдено силното и конструктивно партньорство между EUFOR и Унгария, изградено върху взаимно доверие, прозрачност и споделен ангажимент към мира, сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина. Двете страни са обсъдили текущото сътрудничество, регионалната среда за сигурност, както и значението на продължаващата координация и открития диалог.

Генерал-майор Фронда е подчертал, че тясното сътрудничество и прозрачността остават ключови за успешното изпълнение на мандата на EUFOR. Той е потвърдил и ангажимента на мисията да поддържа видимо, надеждно и безпристрастно присъствие, което да допринася за стабилността и доверието в цялата страна, посочват от EUFOR.