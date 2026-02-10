НА ЖИВО
          Европа

          Командирът на EUFOR обсъди сигурността в Босна и Херцеговина с унгарския посланик

          10 февруари 2026
          Снимка: euforbih.org
          Командирът на EUFOR генерал-майор Маурицио Фронда проведе среща с извънредния и пълномощен посланик на Унгария в Босна и Херцеговина Кристиан Поша, съобщиха от мисията.

          По време на разговора е било потвърдено силното и конструктивно партньорство между EUFOR и Унгария, изградено върху взаимно доверие, прозрачност и споделен ангажимент към мира, сигурността и стабилността в Босна и Херцеговина. Двете страни са обсъдили текущото сътрудничество, регионалната среда за сигурност, както и значението на продължаващата координация и открития диалог.

          Генерал-майор Фронда е подчертал, че тясното сътрудничество и прозрачността остават ключови за успешното изпълнение на мандата на EUFOR. Той е потвърдил и ангажимента на мисията да поддържа видимо, надеждно и безпристрастно присъствие, което да допринася за стабилността и доверието в цялата страна, посочват от EUFOR.

