Координационният център: Изтеглянето на левовете може да приключи до края на февруари

Към 6 февруари 2026 г. в наличност остават 5,9 милиарда банкноти и монети в левове.

- Реклама -

Координационният център към Механизма за въвеждане на еврото отчете напредъка в процеса по преминаване към единната европейска валута. По думите на председателя му Владимир Иванов, в страната вече тече период на двойно обозначаване на цените, а търговците трябва да приключат интеграцията на плащанията в левове и евро до август 2026 година.

Гражданите, които все още държат левове, могат да ги обменят безсрочно и безплатно в БНБ, а в търговските банки – без такси до 30 юни 2026 г., като същата възможност е осигурена и в клоновете на „Български пощи“. Иванов предупреди гражданите, особено възрастните хора, да не се доверяват на непознати лица, предлагащи обмяна на пари по домовете им, за да се избегнат измами.

Въпреки валутната промяна, изплащането на пенсиите продължава без затруднения, благодарение на координацията между МВР и „Български пощи“, които осигуряват полицейско присъствие по време на раздаването. От институциите призовават гражданите да спазват графиците за получаване на средствата, за да се избегнат струпвания.

Парично обращение и обмен

Към 6 февруари 2026 г. в обращение остават 5,9 милиарда лева в банкноти и монети, което представлява 81% от изтеглените левове от началото на 2025 г. В същото време вече са пуснати евробанкноти и монети за над 6,7 милиарда евро, което гарантира нормалното функциониране на платежната система.

По думите на Владимир Иванов процесът напредва по-бързо от очакваното и може да приключи още до края на февруари, вместо през март, както първоначално бе предвидено. За периода 5 януари – 6 февруари 2026 г. са извършени близо 118 хиляди операции на стойност 182 млн. лева, като почти 5 хиляди граждани са обменили над 8,3 млн. лева.

Контрол върху търговската мрежа

Иванов подчерта, че институциите продължават строг контрол върху цените и спазването на законодателството. Комисията за защита на потребителите е извършила 314 проверки, при които са установени нарушения и са издадени актове и наказателни постановления.

Проверки са извършени в магазини, заведения и обекти за хранителни стоки и услуги, като при част от проверените стоки е установено увеличение на цените. Националната агенция за приходите също е осъществила над 7 хиляди проверки, като са образувани стотици административни производства.

Проверки на хранителните продукти

За периода 2–6 февруари 2026 г. Българската агенция по безопасност на храните е извършила 219 проверки на обекти, произвеждащи продукти от малката потребителска кошница. Издадени са предписания за несъответствия в хигиената и етикетирането, като проверените проби на основни хранителни продукти отговарят на стандартите.

Борба с фалшивите евробанкноти

Институциите следят и за опити за прокарване на фалшиви евробанкноти. От началото на годината са регистрирани 110 опита за разпространение на неистински пари, като са образувани досъдебни производства и са иззети банкноти с различни номинали.

Наблюдава се и предлагане на фалшиви банкноти в социални мрежи, включително в приложението TikTok, по което вече се водят разследвания.

Междувременно малката потребителска кошница е поскъпнала с около 5 евро, като част от увеличението се дължи на сезонни фактори и поскъпване на извънсезонни зеленчуци.