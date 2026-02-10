Кристиан Макун аут за двубоя с Лудогорец

Венецуелският защитник Кристиан Макун не тренира с Левски на последното занимание преди утрешното гостуване на Лудогорец от четвъртфиналите за Купата на България. Мачът е от 18:00 часа в Разград.

Това почти сигурно означава, че централният бранител няма да попадне в групата на „сините“ за двубоя.

Макун пропусна и срещата с Ботев (Враца) в неделя, а след нея Хулио Веласкес обясни, че той е получил мускулен проблем в петък и от клуба са преценили, че не могат да рискуват с включването му в групата.

В негово отсъствие най-вероятно отново в центъра на защитата ще си партнират Кристиан Димитров и македонският национал Никола Серафимов.