      сряда, 11.02.26
          Кристиан Макун аут за двубоя с Лудогорец

          Макун продължава да лекува контузия

          10 февруари 2026 | 23:59
          Станимир Бакалов
          Венецуелският защитник Кристиан Макун не тренира с Левски на последното занимание преди утрешното гостуване на Лудогорец от четвъртфиналите за Купата на България. Мачът е от 18:00 часа в Разград.

          Това почти сигурно означава, че централният бранител няма да попадне в групата на „сините“ за двубоя.

          Макун пропусна и срещата с Ботев (Враца) в неделя, а след нея Хулио Веласкес обясни, че той е получил мускулен проблем в петък и от клуба са преценили, че не могат да рискуват с включването му в групата.

          В негово отсъствие най-вероятно отново в центъра на защитата ще си партнират Кристиан Димитров и македонският национал Никола Серафимов. 

