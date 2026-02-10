НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?
          НачалоСвятПолитика

          Лътник призна за обяд на „острова на Епстийн“, Тръмп го защити въпреки натиска за оставка

          10 февруари 2026 | 23:41 200
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна, че през 2012 г. е обядвал на частния остров на Джефри Епстийн, но отрече да е поддържал близки отношения с него. Изявлението му идва на фона на засилващите се призиви за оставката му от страна на американски законодатели.

          - Реклама -
            
            

          Все по-голям брой представители на Конгреса настояват Лътник да напусне кабинета на президентът Доналд Тръмп, след като разсекретени документи на Министерството на правосъдието противоречат на по-ранните му твърдения, че е прекъснал контактите си с Епстийн преди повече от две десетилетия.

          Въпреки това Тръмп „напълно подкрепя“ Лътник, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит, като подчерта, че той „остава много важен член“ на управляващия екип.

          Появилите се записи показват, че през 2012 г. Лътник е планирал да присъства на обяд в Литъл Сейнт Джеймс – печално известен като „Острова на Епстийн“.

          „Обядвахме на острова, вярно е, за един час. Бяхме на семейна ваканция“, каза Лътник по време на изслушване в сенатска комисия.

          Той подчерта, че е бил в компанията на съпругата си, децата си и детегледачките.

          Редица високопоставени личности попаднаха под обществено внимание заради посещенията си на острова – частното убежище на Джефри Епстийн във Вирджинските острови на САЩ, където според прокурори той е трафикирал непълнолетни момичета с цел сексуална експлоатация.

          „В продължение на 14 години не съм имал никакви отношения с него. Почти нямах нищо общо с този човек“, заяви Лътник.

          Демократическият сенатор Адам Шиф заяви в понеделник:

          „Лътник няма работа като наш министър на търговията и трябва незабавно да подаде оставка“.

          По думите му по-ранното отричане на връзки с Епстийн поражда „сериозни опасения относно неговата преценка и етика“. В неделя и републиканският конгресмен Томас Маси заяви пред CNN, че министърът „трябва просто да подаде оставка“, като направи паралел със сходни случаи във Великобритания.

          Лътник отрече да е вечерял в дома на Епстийн в Ню Йорк през 2011 г., макар да призна, че документи сочат планирана среща между двамата през май същата година. Той беше разпитан и за материали, според които Епстийн е проявявал интерес да се срещне с детегледачката му, като подчерта, че това „няма нищо общо с мен“.

          По-рано говорителят на Белия дом Куш Десаи заяви пред АФП, че „цялата администрация на Тръмп, включително министър Лътник и Министерството на търговията, остава фокусирана върху работата в полза на американския народ“.

          Преди да поеме поста си, Хауърд Лътник беше главен изпълнителен директор на финансовата компания Cantor Fitzgerald, а през миналата година стана министър на търговията на САЩ.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ООН подготвя поетапно изтегляне на мироопазващите сили UNIFIL от Ливан до 2027 г.

          Красимир Попов -
          Мисията по южната граница с Израел ще бъде съкратена след изтичането на мандата ѝ, на фона на продължаващо напрежение и удари в региона
          Политика

          Густаво Петро: Избегнах опит за покушение, насочиха се да стрелят по мен

          Красимир Попов -
          Колумбийският президент разкри, че хеликоптерът му е бил отклонен към открито море заради заплаха от въоръжена атака
          Политика

          Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

          Красимир Попов -
          Белият дом определя решението като най-мащабното дерегулаторно действие в историята на САЩ
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions