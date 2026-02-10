Лътник призна за обяд на „острова на Епстийн“, Тръмп го защити въпреки натиска за оставка

Министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник призна, че през 2012 г. е обядвал на частния остров на Джефри Епстийн, но отрече да е поддържал близки отношения с него. Изявлението му идва на фона на засилващите се призиви за оставката му от страна на американски законодатели.

- Реклама -

Все по-голям брой представители на Конгреса настояват Лътник да напусне кабинета на президентът Доналд Тръмп, след като разсекретени документи на Министерството на правосъдието противоречат на по-ранните му твърдения, че е прекъснал контактите си с Епстийн преди повече от две десетилетия.

Въпреки това Тръмп „напълно подкрепя“ Лътник, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит, като подчерта, че той „остава много важен член“ на управляващия екип.

Появилите се записи показват, че през 2012 г. Лътник е планирал да присъства на обяд в Литъл Сейнт Джеймс – печално известен като „Острова на Епстийн“.

„Обядвахме на острова, вярно е, за един час. Бяхме на семейна ваканция“, каза Лътник по време на изслушване в сенатска комисия.

Той подчерта, че е бил в компанията на съпругата си, децата си и детегледачките.

Редица високопоставени личности попаднаха под обществено внимание заради посещенията си на острова – частното убежище на Джефри Епстийн във Вирджинските острови на САЩ, където според прокурори той е трафикирал непълнолетни момичета с цел сексуална експлоатация.

„В продължение на 14 години не съм имал никакви отношения с него. Почти нямах нищо общо с този човек“, заяви Лътник.

Демократическият сенатор Адам Шиф заяви в понеделник:

„Лътник няма работа като наш министър на търговията и трябва незабавно да подаде оставка“.

По думите му по-ранното отричане на връзки с Епстийн поражда „сериозни опасения относно неговата преценка и етика“. В неделя и републиканският конгресмен Томас Маси заяви пред CNN, че министърът „трябва просто да подаде оставка“, като направи паралел със сходни случаи във Великобритания.

Лътник отрече да е вечерял в дома на Епстийн в Ню Йорк през 2011 г., макар да призна, че документи сочат планирана среща между двамата през май същата година. Той беше разпитан и за материали, според които Епстийн е проявявал интерес да се срещне с детегледачката му, като подчерта, че това „няма нищо общо с мен“.

По-рано говорителят на Белия дом Куш Десаи заяви пред АФП, че „цялата администрация на Тръмп, включително министър Лътник и Министерството на търговията, остава фокусирана върху работата в полза на американския народ“.

Преди да поеме поста си, Хауърд Лътник беше главен изпълнителен директор на финансовата компания Cantor Fitzgerald, а през миналата година стана министър на търговията на САЩ.