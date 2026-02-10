Лавров: Преговорите за Украйна продължават, мирът е далеч

Преговорният процес за Украйна продължава, но до постигането на реален мир предстои да бъде изминат още дълъг път. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от световните агенции и БТА.

По думите му, въпреки продължаващите дипломатически усилия, не бива да се правят прибързани заключения или да се реагира емоционално, докато конфликтът в Украйна не бъде окончателно решен.

„Преговорите за Украйна продължават, но пред нас има дълъг път.“

Лавров посочи също, че действията на президента Доналд Тръмп не трябва да предизвикват възторг, докато не се стигне до трайно уреждане на конфликта.

„Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е „поставил на мястото им“ европейците и президента на Украйна Володимир Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там.“

Изявлението на руския външен министър беше разпространено и от руската агенция ТАСС, като акцентът остава върху факта, че мирното решение все още не е постигнато, независимо от дипломатическите процеси.