      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоВойна

          Лавров: Преговорите за Украйна продължават, мирът е далеч

          Русия призова за сдържаност към реакциите за действията на президента Доналд Тръмп

          10 февруари 2026 | 09:20 350
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Преговорният процес за Украйна продължава, но до постигането на реален мир предстои да бъде изминат още дълъг път. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от световните агенции и БТА.

          По думите му, въпреки продължаващите дипломатически усилия, не бива да се правят прибързани заключения или да се реагира емоционално, докато конфликтът в Украйна не бъде окончателно решен.

          Лавров: НАТО, ЕС и ОССЕ отиват в историята! – Евроком

          „Преговорите за Украйна продължават, но пред нас има дълъг път.“

          Лавров посочи също, че действията на президента Доналд Тръмп не трябва да предизвикват възторг, докато не се стигне до трайно уреждане на конфликта.

          „Не бива да изпадаме във възторг от това, че президентът Тръмп е „поставил на мястото им“ европейците и президента на Украйна Володимир Зеленски. Всичко това е хубаво, ако искаме да се сдобием с мир в Украйна, но засега още не сме там.“

          Лавров: Няма светло икономическо бъдеще със САЩ въпреки Тръмп

          Изявлението на руския външен министър беше разпространено и от руската агенция ТАСС, като акцентът остава върху факта, че мирното решение все още не е постигнато, независимо от дипломатическите процеси.

