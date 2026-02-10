НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          Спорт

          Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

          Американската легенда в ските ще се подложи на нови операции след фрактура, получена по време на спускането в Милано-Кортина

          10 февруари 2026 | 12:39 460
          Сподели
          След тежката контузия на Зимните олимпийски игри състезателката призна, че ще се нуждае от допълнителни операции.

          Легендарната американска скиорка Линдзи Вон заяви, че не съжалява за рискованото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина, въпреки че е стартирала със скъсани кръстни връзки. Спускането ѝ, продължило едва 13 секунди, завърши с нов тежък инцидент и фрактура в пищяла.

          „Получих комплексна фрактура в пищяла и в момента състоянието на костта е стабилно, но ще се нуждая от допълнителни операции за пълно възстановяване“, разкри тя с публикация в социалните мрежи.

          Състезателката подчерта, че предишните травми не са причина за падането и че, въпреки болката, не съжалява за решението си да стартира.

          „Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение с падането ми. Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Чувството на стартовата линия беше невероятно и никога няма да го забравя. Бях там и имах възможност да спечеля, което беше победа само по себе си. Рискувах много, но го правя през цялата ми кариера, защото спускането винаги е било много опасна дисциплина“, написа още състезателката.

          Вон призна, че финалът на олимпийската ѝ мечта не е бил приказен, но остава вярна на философията си да поема рискове.

          Откараха Линдзи Вон с хеликоптер Откараха Линдзи Вон с хеликоптер

          „Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не беше приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. В спускането обаче разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия е 5 инча. Бях просто на 5 инча от линията, когато ръката ми закачи вратата. Завъртях се и това доведе до катастрофата. Досущ като в ските, хората поемат рискове в живота, мечтаят и обичат. Скачаме и понякога падаме. Понякога мечтите ни рухват, въпреки че знаем, че можем да ги постигнем. Красотата на живота се крие в това, че нищо не ни пречи да опитаме“, каза Линдзи Вон.

          В края на посланието си тя обобщи философията си за спорта и живота:

          „Опитах, мечтах, скочих. Единственият провал в живота е да не го направиш“, категорична е Вон.

