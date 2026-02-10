Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

След тежката контузия на Зимните олимпийски игри състезателката призна, че ще се нуждае от допълнителни операции.

- Реклама -

Легендарната американска скиорка Линдзи Вон заяви, че не съжалява за рискованото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина, въпреки че е стартирала със скъсани кръстни връзки. Спускането ѝ, продължило едва 13 секунди, завърши с нов тежък инцидент и фрактура в пищяла.

„Получих комплексна фрактура в пищяла и в момента състоянието на костта е стабилно, но ще се нуждая от допълнителни операции за пълно възстановяване“, разкри тя с публикация в социалните мрежи.

Състезателката подчерта, че предишните травми не са причина за падането и че, въпреки болката, не съжалява за решението си да стартира.

„Скъсаните връзки и предишни контузии нямат никакво отношение с падането ми. Неделята не завърши по начина, по който се надявах, но физическата болка не ме кара да съжалявам, че участвах. Чувството на стартовата линия беше невероятно и никога няма да го забравя. Бях там и имах възможност да спечеля, което беше победа само по себе си. Рискувах много, но го правя през цялата ми кариера, защото спускането винаги е било много опасна дисциплина“, написа още състезателката.

Вон призна, че финалът на олимпийската ѝ мечта не е бил приказен, но остава вярна на философията си да поема рискове.

„Олимпийската ми мечта не завърши така, както се надявах. Краят не беше приказен, но животът е такъв. Осмелих се да преследвам мечта и положих много труд, за да я осъществя. В спускането обаче разликата между стратегическа линия и катастрофална контузия е 5 инча. Бях просто на 5 инча от линията, когато ръката ми закачи вратата. Завъртях се и това доведе до катастрофата. Досущ като в ските, хората поемат рискове в живота, мечтаят и обичат. Скачаме и понякога падаме. Понякога мечтите ни рухват, въпреки че знаем, че можем да ги постигнем. Красотата на живота се крие в това, че нищо не ни пречи да опитаме“, каза Линдзи Вон.

В края на посланието си тя обобщи философията си за спорта и живота: