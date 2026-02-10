Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

След тежката контузия на Зимните олимпийски игри състезателката призна, че ще се нуждае от допълнителни операции.
Легендарната американска скиорка Линдзи Вон заяви, че не съжалява за рискованото си участие на Олимпийските игри в Милано-Кортина, въпреки че е стартирала със скъсани кръстни връзки. Спускането ѝ, продължило едва 13 секунди, завърши с нов тежък инцидент и фрактура в пищяла.
Състезателката подчерта, че предишните травми не са причина за падането и че, въпреки болката, не съжалява за решението си да стартира.
Вон призна, че финалът на олимпийската ѝ мечта не е бил приказен, но остава вярна на философията си да поема рискове.
В края на посланието си тя обобщи философията си за спорта и живота:
