Френският президент Еманюел Макрон призова Европа да увеличи инвестициите в стратегически сектори, защото в противен случай рискува да бъде „изтласкана встрани“ от конкуренцията на САЩ и Китай. Позицията му бе изразена в интервю за водещи европейски издания, сред които Le Monde, The Economist и The Financial Times.

Според държавния глава американските „заплахи“ и „сплашване“ не са приключили. Той предупреди, че Европа не трябва да изпада в самодоволство спрямо икономическите реалности.

Коментарът на Макрон идва в навечерието на среща на Европейския съюз, предаде БГНЕС. Президентът настоя за опростяване и задълбочаване на единния пазар на ЕС, както и за диверсифициране на търговските партньорства.