Манолов отказа да подаде оставка въпреки призива на кмета Терзиев

Директорът на общинското дружество Столичен автотранспорт Стилиян Манолов обяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки отправения по-рано днес призив от столичния кмет.

- Реклама -

По думите му той изпълнява задълженията си отговорно и законосъобразно, като се съобразява с всички решения на Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството.

По-рано през деня Васил Терзиев поиска оставката на Манолов, без към момента да са обявени конкретни последващи действия от страна на общината. Случаят поставя отново фокус върху отношенията между ръководството на общинските дружества и местната власт в София.