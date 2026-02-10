НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Манолов отказа да подаде оставка въпреки призива на кмета Терзиев

          Директорът на „Столичен автотранспорт“ заяви, че работи в рамките на закона и решенията на Столичния общински съвет

          10 февруари 2026 | 19:18 00
          Пола Жекова
          Директорът на общинското дружество Столичен автотранспорт Стилиян Манолов обяви, че няма намерение да подава оставка, въпреки отправения по-рано днес призив от столичния кмет.

          По думите му той изпълнява задълженията си отговорно и законосъобразно, като се съобразява с всички решения на Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството.

          По-рано през деня Васил Терзиев поиска оставката на Манолов, без към момента да са обявени конкретни последващи действия от страна на общината. Случаят поставя отново фокус върху отношенията между ръководството на общинските дружества и местната власт в София.

          „За първи път чувам човек, който спазва закона и решенията на собственика – в случая Столичния общински съвет, да има основание да подава оставка. Категорично „Столичен автотранспорт“ няма възможност да купува газ без посредник Законът го изключва това, на първо място. Ние можем единствено да проведем процедура, съгласно Закона за обществените поръчки, но не можем пряко да договаряме нищо – нито автобуси, нито други превозни средства, нито природен газ, нито каквито и било стоки или услуги, надвишаващи законовия праг. Имахме по отношение на доставката на природен газ бяхме проверка от Агенцията за държавна финансова инспекция, както и от прокуратурата. И двете установиха, че всичко е наред и няма законови нарушения в провеждането на съответните процедури“, коментира Стилиян Манолов пред БНР.

          Терзиев поиска оставката на шефа на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Терзиев поиска оставката на шефа на „Столичен автотранспорт“ ЕАД
          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радостин Василев: Не желая да бъда лицемерен

          Никола Павлов -
          Парламентарната група на МЕЧ напусна самоволно консултациите
          България

          Полицията във Враца откри двигатели и части от крадени в ЕС коли

          Пола Жекова -
          Агрегатите и части са от коли, обявени за издирване в страни от ЕС, собственикът на обекта е задържан
          България

          Керемедчиев: Участието ни в съвета на Тръмп е невалидно и крие риск от скандал

          Екип Евроком -
          Първото заседание на организацията е насрочено за 19 февруари и ще има за цел набирането на 30 милиарда долара
