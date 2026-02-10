НА ЖИВО
          Манолова с призив към КЕВР: Не спирайте тока на домакинствата заради високите сметки

          Лидерът на „Изправи се.БГ“ алармира за масови жалби за драстично завишени фактури за електроенергия и настоява за проверки и мораториум върху цените

          10 февруари 2026 | 18:17
          Лидерът на „Изправи се.БГ“ Мая Манолова призова Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да издаде указания към електроразпределителните дружества да не прекъсват захранването на граждани с оспорвани сметки. В студиото на „Лице в лице“ по bTV тя съобщи за масови жалби от потребители, чиито фактури са завишени в пъти спрямо месец ноември.

          Според Манолова увеличението не се дължи само на официалния ръст на цените с 12% от миналата година. Тя допусна възможности за грешно отчитане, софтуерни проблеми или подаване на ток с по-ниско напрежение, което води до регистриране на по-големи количества енергия.

          От формацията са изготвили образец на жалба до КЕВР, която се подава чрез съответното ЕРП. По думите на Манолова над 6000 души вече са изтеглили документа от сайта на организацията. Тя настоя регулаторът да провери всеки индивидуален случай за евентуална грешка или умисъл.

          Политическата сила предлага и мораториум върху цените за периода на влизане в еврозоната по примера на Хърватия.

          Манолова коментира и промените в изборните правила, които ограничават секциите в чужбина. Тя определи действията на ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС-Ново начало“ като „позорни“ и посочи, че това ще засегне българите във Великобритания и САЩ. Според нея във Великобритания секциите традиционно са над 100, а в САЩ ще намалеят от 53 на 20.

          Лидерът на „Изправи се.БГ“ изрази мнение, че рестрикциите са продиктувани от страх, че Румен Радев ще натрупа подкрепа. Манолова изрази надежда за налагане на вето от страна на Йотова и промяна в позицията на БСП.

