Марко Рубио ще посети Унгария и Словакия на фона на подкрепата на Тръмп за Виктор Орбан

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще пътува следващата седмица до Унгария, съобщи Държавният департамент в понеделник. Посещението идва след като президентът Доналд Тръмп изрази подкрепа за унгарския десен лидер Виктор Орбан, който изостава в социологическите проучвания преди парламентарните избори на 12 април.

След Будапеща Рубио ще посети и Словакия, която също се управлява от десен политически съюзник на Тръмп. Обиколката се разглежда като сигнал за засилен интерес на Вашингтон към Централна Европа и към правителства, които поддържат по-близки отношения с настоящата американска администрация.

Пътуването на Рубио се случва в чувствителен политически момент за региона, като наблюдателите очакват визитата да бъде възприета и като дипломатически жест, и като политическо послание в навечерието на ключовия вот в Унгария.