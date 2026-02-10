„Материята на съня“: Венко Мадолев с нова изложба в София

Музей-галерия „Анел“ представя новата изложба на художника Венко Мадолев, озаглавена „Материята на съня“, която включва подбрани творби в областта на графиката и живописта.

Официалното откриване ще се състои на 12 февруари 2026 г. от 18:30 часа в пространството на галерията на бул. „Тодор Александров“ №14 в София. Посетителите ще могат да разгледат експозицията в рамките на работното време на галерията – всеки ден между 9:00 и 19:00 часа. Куратор на изложбата е д-р Аспарух Николов.

Изложбата изследва вътрешния свят на човека, сънищата и онова крехко състояние между будност и сънуване, в което се ражда творческият импулс. Според куратора творбите на Мадолев отвеждат зрителя към дълбоко лично, но и споделено преживяване.

„Такива състояния на прозрение провокира изложбата на Венко Мадолев. С подкупваща интимност художникът ни води през меандрите на илюзии и миражи към просветлението на човешката заедност и доброта, отвъд битността на враждебното ежедневие“, пише кураторът д-р Аспарух Николов.

Сред централните произведения в експозицията е картината „Възкресение“, която изследва темите за прераждането и духовното обновление чрез характерния за Мадолев гротесков символизъм. Овалната композиция напомня великденско яйце – универсален знак за ново начало, а доминиращият син цвят символизира културната и духовна трансформация на българското общество в годините на преход.

Според културолога Алексей Брагин творбата показва вътрешната борба и еволюцията на личността в общество, преминаващо от затворен модел към нови хоризонти.

Венко Мадолев завършва специалност „Графика“ в Националната художествена академия през 1986 г. и е сред активно изявяващите се български художници с над 30 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Негови творби са представяни в редица европейски столици, както и в Мексико Сити и Делхи, а произведенията му са част от престижни музейни и частни колекции.