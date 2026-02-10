НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни
          НачалоБългарияКултура

          „Материята на съня“: Венко Мадолев с нова изложба в София

          10 февруари 2026 | 14:09 260
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Музей-галерия „Анел“ представя новата изложба на художника Венко Мадолев, озаглавена „Материята на съня“, която включва подбрани творби в областта на графиката и живописта.

          - Реклама -
            
            

          Официалното откриване ще се състои на 12 февруари 2026 г. от 18:30 часа в пространството на галерията на бул. „Тодор Александров“ №14 в София. Посетителите ще могат да разгледат експозицията в рамките на работното време на галерията – всеки ден между 9:00 и 19:00 часа. Куратор на изложбата е д-р Аспарух Николов.

          Изложбата изследва вътрешния свят на човека, сънищата и онова крехко състояние между будност и сънуване, в което се ражда творческият импулс. Според куратора творбите на Мадолев отвеждат зрителя към дълбоко лично, но и споделено преживяване.

          Галерия „Париж“ открива обновената лятна експозиция Summertime с множество нови автори и стилове Галерия „Париж“ открива обновената лятна експозиция Summertime с множество нови автори и стилове

          „Такива състояния на прозрение провокира изложбата на Венко Мадолев. С подкупваща интимност художникът ни води през меандрите на илюзии и миражи към просветлението на човешката заедност и доброта, отвъд битността на враждебното ежедневие“, пише кураторът д-р Аспарух Николов.

          Сред централните произведения в експозицията е картината „Възкресение“, която изследва темите за прераждането и духовното обновление чрез характерния за Мадолев гротесков символизъм. Овалната композиция напомня великденско яйце – универсален знак за ново начало, а доминиращият син цвят символизира културната и духовна трансформация на българското общество в годините на преход.

          Според културолога Алексей Брагин творбата показва вътрешната борба и еволюцията на личността в общество, преминаващо от затворен модел към нови хоризонти.

          Венко Мадолев завършва специалност „Графика“ в Националната художествена академия през 1986 г. и е сред активно изявяващите се български художници с над 30 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Негови творби са представяни в редица европейски столици, както и в Мексико Сити и Делхи, а произведенията му са част от престижни музейни и частни колекции.

          Ставри Калинов и Венко Мадолев играят с цветове и образи Ставри Калинов и Венко Мадолев играят с цветове и образи
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев за „Петрохан“: Политическите внушения по случая са непристойни

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на „Продължаваме Промяната“ отрече връзка с организациите около случая и определи политическите обвинения като опит за отклоняване на вниманието.
          Здраве

          Европейски страни се обединяват в борбата срещу раковите заболявания

          Росица Николаева -
          Започва инициатива за учредяване на Национален хъб на Мисията срещу рака в България
          Здраве

          Мира Каленицова: Епилепсията засяга стотици хиляди хора у нас и по света

          Дамяна Караджова -
          По повод Световния ден за борба с епилепсията организации на пациенти настояват за по-добър достъп до лечение и повече обществена информираност.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions