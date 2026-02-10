Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува

„Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР! Синът ми не е извършил всичко това! Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува.“
Това заяви разтърсена пред репортер на Lupa.bg майката на намерения мъртъв Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.
По думите ѝ синът ѝ не е способен нито да посегне на чужд живот, нито да сложи край на своя.
Майката на Калушев е сред най-известните български пианистки и, естествено, преживява тежко загубата, след като телата на сина ѝ, на 15-годишния Александър и на 23-годишния Николай Златков бяха открити в кемпер край връх Околчица.
Тя отказва да приеме версията на разследващите органи и смята, че и шестимата загинали по случая са жертви на убийство, извършено от друго лице.
Към момента тялото на Ивайло Калушев остава задържано за аутопсия, като разследването по трагедията продължава.