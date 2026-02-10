НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува

          10 февруари 2026 | 10:08
          Снимка: Фейсбук
          Никола Павлов
          „Категорично не вярвам във версията, която се опитва да пробутва МВР! Синът ми не е извършил всичко това! Той е убит! Това е истината за мен. Сигурна съм, че рано или късно всичко ще изплува.“

          Това заяви разтърсена пред репортер на Lupa.bg майката на намерения мъртъв Ивайло Калушев – Стела Димитрова-Майсторова.

          По думите ѝ синът ѝ не е способен нито да посегне на чужд живот, нито да сложи край на своя.

          „Вие не го познавате, нали?! Ами попитайте всички, които го познаваха – той не е способен на това. Иво не би се самоубил, камо ли да отнеме чужд живот. Не, не, не – категорично не! Сто пъти не! Това противоречи на възгледите му, на възпитанието, на морала му“, заявява тя.

          Майката на Калушев е сред най-известните български пианистки и, естествено, преживява тежко загубата, след като телата на сина ѝ, на 15-годишния Александър и на 23-годишния Николай Златков бяха открити в кемпер край връх Околчица.

          Тя отказва да приеме версията на разследващите органи и смята, че и шестимата загинали по случая са жертви на убийство, извършено от друго лице.

          „Не желая да давам интервюта на този етап. Твърде голяма е болката ми. Но ще говоря, защото паметта на Ивайло не бива да бъде опетнявана с изфабрикувани версии“, заяви още Стела Димитрова-Майсторова.

          Към момента тялото на Ивайло Калушев остава задържано за аутопсия, като разследването по трагедията продължава.

