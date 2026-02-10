МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас

„Според текстовете в промените на Конституцията проведохме консултации с кандидатите за служебни премиери. Станаха ясни и основните приоритети, които трябва да има служебния кабинет, разбира се – най-важното е провеждането на честни избори.“

- Реклама -

С тези думи президентът Илияна Йотова посрещна представителите на МЕЧ в президентството.Лидерът на МЕЧ Радостин Василев, председателят на ПГ на МЕЧ Кирил Веселински и депутатите Красимир Манов и Христо Расташки са на „Дондуков“ 2 за консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на БГНЕС.

„Ние сме заградени от лицемерие – политическо, държавно, от тотален разпад на институциите, което води до тежки криминални инциденти и до обругаване на морални ценности и съсипване на идеята за семейството. Подхождам с огромен скептицизъм на тази среща с Вас. Уважавам институцията Ви и Вас, но се опасявам, че и Вие като президент, и като случващото се, – в България не беше проведена истинска лустрация.

Принудени сме 36 години след промените на висши постове в държавата да има лица с тежко ДС-минало. Вие самата сте член на БСП, участвала сте в работата там, и смятам, че Вашето задължение след като Радев подаде оставка, Вие трябваше да подадете оставка с него. Създателят на Конституцията не е имал предвид президента да подаде оставка, а Вие не. В момента ползвате президентския пост като бъдеща своя кандидат-президентска кампания. Вие не сте избрана за президент, Румен Радев беше избран.

Вие не можете да проведете честни избори и да има безпристрастна кампания.„

Това каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

„Не мога да скрия, че снимките Ви с Любен Гоцев от началото на 90-те години, както и снимките Ви с лица от 6-то ГУ; както и сте близка с хора като Николай Вълканов – вицепрезидента на Мултигруп; не мога да скрия притеснението си, че сте била говорител на БСП през 1997 г. когато много от българите гладуваха; че сте се снимала с Кирил Добрев преди няколко дни, който е представител на Делян Пеевски в БСП; посещавате срещи на тамплиери – някакви хора, облечени с чаршафи и кръстовена фона на слуховете за секти и паравоенни организации с педофили по Балкана и не само, – това е акт, който не допринася за стабилността на държавата и нашето православие“, допълни Василев.

„След всичко казано дотук, не сме в състояние да водим диалог с Вас. Вие, Васил Терзиев и дългогодишни представители на ДС, трябваше да бъдете лустрирани от възможността да заемате такива постове, за да се въздаде справедливост в обществото, допълни Василев. Вие сте част от олигархичния модел“, завърши Василев.

„Вие умишлено протакате тези консултации, за да може Румен Радев да си организира партията“, каза още лидерът на МЕЧ.

Подуправителят на БНБ е единствената възможна за нас кандидатура за премиер, допълни той.