Мелони почете жертвите на фойбите и изселването на италианците от Истрия и Далмация

Премиерът на Италия Джорджа Мелони отдаде почит на хилядите италианци, убити след Втората световна война от режима на Йосип Броз Тито, както и на стотиците хиляди, принудени да напуснат родните си места в Истрия и Далмация. Поводът е Денят на паметта – официална дата в Италия, посветена на жертвите на фойбите и на изселването на италианското население от териториите, преминали под управление на комунистическа Югославия.
Тя подчерта, че италианската държава няма право да се страхува от историческата истина и трябва ясно да отхвърля всеки опит за отричане или омаловажаване на извършените престъпления.
Мелони отбеляза, че Италия носи историческа отговорност тази памет да бъде съхранена и предадена. Като израз на тази позиция тя посочи множеството възпоменателни инициативи, организирани и тази година от правителството, сред които и „Влакът на паметта“, който ще премине от Северна до Южна Италия, символично възпроизвеждайки пътя на онези, които са били принудени да напуснат домовете си.
Денят на паметта е посветен конкретно на жертвите на фойбите – убийства и екзекуции без съд и присъда, извършени от югославски партизански формирования и тайната полиция ОЗНА, както и на масовото изселване на италианците от Истрия и Далмация след Втората световна война. В периода 1943–1954 г. между 200 000 и 350 000 души напускат тези територии. По-голямата част са етнически италианци, но сред тях има и словенци и хървати, избрали да запазят италианското си гражданство. Освен насилието, изселването е ускорено и от национализацията, конфискациите и административния натиск.
След 1945 г. диктатурата на Тито превръща Югославия в мрежа от концентрационни лагери – от Триглав в Словения до Гевгелия в Македония. В Словения в масови гробове са заровени над 150 000 души, убити от режима, определян от редица историци като един от най-кървавите в Европа след Втората световна война. В Хърватия точният брой на жертвите, включително жени и деца, и до днес остава неясен. В Сърбия, по най-скромни оценки, са избити над 55 000 етнически сърби, противници на властта.
В Босна и Херцеговина се намира един от най-зловещите лагери – Добой, където загива част от интелигенцията на Македония. В самата Македония ликвидирането на елита и политическите опоненти започва още през есента на 1944 г., с хиляди екзекуции без съд и присъда. В затвора „Идризово“ и лагера „Отешево“ на Преспанското езеро намират смъртта си стотици македонски българи, включително хора с леви убеждения и бивши членове на ВМРО.
Сърбия и Северна Македония остават единствените бивши югорепублики, които и до днес не са разсекретили архивите на репресивните служби ОЗНА, УДБА и КОС, което продължава да затруднява пълното изясняване на мащабите на престъпленията от този период.