Методи Лалов: Има нарушение на ЗЗЛД във видео, разкриващо личните данни на майката на Николай Златков (ВИДЕО)

В свой Facebook пост рано тази сутрин адвокат Методи Лалов изрази недоволството си срещу продуцентите на NOVA. Причината за това бе, че в излъчените късно снощи кадри на майката на открития мъртъв 22-годишен мъж Николай Златков на 8 февруари в кемпер край връх Околчица, жената бе накарана от водещия на новините Николай Дойнов да покаже личната си карта в ефир, за да бъде проверена самоличността ѝ. По този начин нейните лични данни бяха изложени „пред милиони зрители“ по думи на адвоката, за да се постигне „рейтинг„.

- Реклама -

Майката на Николай Златков: Давам това интервю, за да мога утре да изплача сина си

Документът бе показан в близък план, което изложи на показ трите имена, ЕГН-то и номера на личната карта на опечалената майка. Според Методи Лалов това действие от страна на NOVA представлява „директно нарушение на Закона за защита на личните данни и на GDPR“.

Адвокат Лалов заяви, че по негово мнение КЗЛД и СЕМ трябва да наложат санкция за това нарушение, макар че коментира, че вероятно такава няма да последва, поради причината че жената сама е показала документа си за самоличност и следователно това действие няма да бъде отчетено като нарушение.