      вторник, 10.02.26
          Мира Каленицова: Епилепсията засяга стотици хиляди хора у нас и по света

          По повод Световния ден за борба с епилепсията организации на пациенти настояват за по-добър достъп до лечение и повече обществена информираност.

          10 февруари 2026 | 14:47
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          По повод Световния ден за борба с епилепсията от Асоциацията на родителите на деца и младежи с епилепсия поставят отново на дневен ред сериозните медицински и социални трудности, с които пациентите в България се сблъскват ежедневно.

          По думите на Мира Каленицова, директор на един от центровете към асоциацията, около 1% от населението в световен мащаб, включително и в България, живее с епилепсия, което означава стотици хиляди хора, за които заболяването е не само здравословен, но и социален проблем.

          В Европа са одобрени около 30 медикамента за лечение на епилепсия, докато в България достъпните терапии са почти двойно по-малко. Част от лекарствата са трудно достъпни, а българските рецепти не се признават в други държави от Европейския съюз, което затруднява пациентите при пътуване или лечение в чужбина.

          Опасна мода сред тийнейджърите: Дете предозира с лекарство за епилепсия, купено за забавление без рецепта Опасна мода сред тийнейджърите: Дете предозира с лекарство за епилепсия, купено за забавление без рецепта

          Според експертите тревожен остава и фактът, че НЗОК не покрива определени средства за първа помощ, които могат да предотвратят тежки инциденти, включително синдрома на внезапна смърт при епилепсия.

          „Наред с медицинските трудности, социалната стигма остава един от най-големите проблеми за хората с епилепсия“, пояснява Каленицова.

          Липсата на информираност често води до страх и неправилни реакции при епилептични пристъпи, което допълнително затруднява ежедневието на засегнатите.

          „Колкото повече се знае за епилепсията, толкова по-лесно се живее с нея – не само за засегнатите, но и за цялото общество“, подчертава още тя.

