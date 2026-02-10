Случаят с досиетата „Епстийн“ е чудовищно събитие, което действа отрезвяващо на цялото човечество и особено на западния свят. Това заяви международният анализатор Мирослав Попов в ефира на телевизия „Евроком“. Според него публикуването на 3 милиона страници и хиляди видеоматериали разкрива тежък морален и политически упадък.

Попов определи скандала като „пробуждане“, което показва реалностите на един свръхмеркантилизиран свят. Анализаторът подчерта, че цената на човешката плът се е оказала най-висока, което радикално обърква обществените представи. Той описа Джефри Епстийн като груб финансов спекулант и продукт на култура, в която милиардерите смятат, че притежават всичко.

По отношение на замесените имена, гостът отбеляза, че бившият американски президент Бил Клинтън е понесъл тежък имиджов удар. За Доналд Тръмп анализаторът посочи, че няма сериозни уличаващи данни, но допълни, че политическият елит споделя обща гледна точка на пределен егоцентризъм.

На въпрос за евентуална „българска следа“ в аферата, Попов я определи като незначителна. Според него, ако има замесени български имена от модните среди, това са „микроскопични дреболии“ на фона на глобалната картина. Той изрази съмнение, че сериозно българско участие ще излезе наяве, освен ако не става дума за режисура.

В края на разговора Мирослав Попов коментира и вътрешнополитическата ситуация след избора на Крум Зарков начело на БСП. Анализаторът прогнозира, че партията няма да поеме по коренно различен път, но трябва да се свърже по-силно с реалния живот на хората.