НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          НачалоБългария

          Мирослав Попов: Досиетата „Епстийн“ показаха, че цената на човешката плът е най-висока

          10 февруари 2026 | 18:23 770
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Случаят с досиетата „Епстийн“ е чудовищно събитие, което действа отрезвяващо на цялото човечество и особено на западния свят. Това заяви международният анализатор Мирослав Попов в ефира на телевизия „Евроком“. Според него публикуването на 3 милиона страници и хиляди видеоматериали разкрива тежък морален и политически упадък.

          - Реклама -
            
            

          Попов определи скандала като „пробуждане“, което показва реалностите на един свръхмеркантилизиран свят. Анализаторът подчерта, че цената на човешката плът се е оказала най-висока, което радикално обърква обществените представи. Той описа Джефри Епстийн като груб финансов спекулант и продукт на култура, в която милиардерите смятат, че притежават всичко.

          По отношение на замесените имена, гостът отбеляза, че бившият американски президент Бил Клинтън е понесъл тежък имиджов удар. За Доналд Тръмп анализаторът посочи, че няма сериозни уличаващи данни, но допълни, че политическият елит споделя обща гледна точка на пределен егоцентризъм.

          На въпрос за евентуална „българска следа“ в аферата, Попов я определи като незначителна. Според него, ако има замесени български имена от модните среди, това са „микроскопични дреболии“ на фона на глобалната картина. Той изрази съмнение, че сериозно българско участие ще излезе наяве, освен ако не става дума за режисура.

          В края на разговора Мирослав Попов коментира и вътрешнополитическата ситуация след избора на Крум Зарков начело на БСП. Анализаторът прогнозира, че партията няма да поеме по коренно различен път, но трябва да се свърже по-силно с реалния живот на хората.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Манолов отказа да подаде оставка въпреки призива на кмета Терзиев

          Пола Жекова -
          Директорът на „Столичен автотранспорт“ заяви, че работи в рамките на закона и решенията на Столичния общински съвет
          Политика

          Радостин Василев: Не желая да бъда лицемерен

          Никола Павлов -
          Парламентарната група на МЕЧ напусна самоволно консултациите
          България

          Полицията във Враца откри двигатели и части от крадени в ЕС коли

          Пола Жекова -
          Агрегатите и части са от коли, обявени за издирване в страни от ЕС, собственикът на обекта е задържан
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions