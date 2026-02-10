НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Европа Политика

          Мицотакис: Имаме два месеца да ликвидираме шарката по овцете и козите

          10 февруари 2026 | 21:18 311
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова животновъдите в страната да засилят усилията си срещу разпространението на шарката по овцете и козите, като изрази умерен оптимизъм, че епидемията вече отслабва и може да бъде напълно ликвидирана в рамките на следващите два месеца.

          От август 2024 г. насам заради заболяването са умъртвени близо 480 000 животни, припомня вестник Катимерини. Болестта е изключително заразна сред добитъка, но не представлява риск за хората. Съгласно действащите здравни протоколи, при установяване дори на едно заразено животно се унищожава цялото стадо.

          Епидемията нанесе тежък икономически удар върху фермерите и животновъдите и постави под заплаха ключовия гръцки износ на фета, оценяван на около 1 млрд. евро годишно.

          Мицотакис посочи, че в момента се отчита изключително нисък брой нови случаи, което дава основание за надежда, че болестта може да бъде изкоренена до Великден – период, в който традиционно се колят големи количества агнета за православните празници.

          „Единственият план, на който държим, е пълното ликвидиране на болестта. Няма план Б. Разполагаме с два месеца до Великден, за да постигнем тази цел“, подчерта премиерът по време на среща с представители на организации на животновъдите в Атина.

          Той призова стопаните стриктно да спазват здравните изисквания, да избягват незаконния превоз на животни и да не предприемат самоволна ваксинация, тъй като към момента няма одобрена и ефективна ваксина срещу заболяването.

