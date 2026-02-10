НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни
          НачалоСпорт

          МОК забрани на украински скелетонист да се състезава с каска в памет на загинали във войната спортисти

          Украинецът заяви, че ще спази олимпийските правила, но ще продължи да напомня за съдбата на страната си по време на Игрите

          10 февруари 2026 | 13:35 1000
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Владислав Гераскевич вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Игрите в Пекин през 2022 г.

          - Реклама -
            
            

          Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е съобщил, че няма право да използва каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предаде „Ройтерс“.

          По думите на спортиста Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за връзката със спортистите и националните олимпийски комитети, е посетил Олимпийското село, за да му предаде решението.

          „Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич.

          Съгласно Правило 50.2 от Олимпийската харта, в олимпийските обекти не се допускат политически, религиозни или расови демонстрации и пропаганда.

          Гераскевич уточни, че каската, която е използвал по време на тренировките, вероятно ще трябва да бъде сменена преди официалните стартове.

          По-рано от МОК съобщиха, че не е постъпвало официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на подобна каска по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

          Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

          Гераскевич, който по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ дни преди началото на руската инвазия, заяви, че ще спази олимпийските правила, но ще намери начин да напомни за случващото се в родината му.

          Състезателят участва със специална каска в памет на загинали украински спортисти, сред които фигуристът Дмитро Шарпар и биатлонистът Евхен Малишев, които са сред жертвите на войната.

          „Някои от тях бяха мои приятели“, каза Гераскевич в интервю за Ройтерс.

          26-годишният спортист подчерта, че ще уважава правилата срещу политически демонстрации, но смята, че хората трябва да бъдат информирани за случващото се в Украйна.

          Тренировките в дисциплината скелетон вече започнаха, а първите финали са насрочени за петък.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ботев Пловдив иска мача с Локомотив да се играе на друг стадион?

          Николай Минчев -
          По програма срещата за Купата на България трябва да се проведе в четвъртък
          Спорт

          Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

          Дамяна Караджова -
          Американската легенда в ските ще се подложи на нови операции след фрактура, получена по време на спускането в Милано-Кортина
          Футбол

          Хулио Веласкес: Не е моя работа да оценявам терените в България

          Николай Минчев -
          Испанецът говори преди четвъртфиналния сблъсък срещу Лудогорец за Купата на България
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions