МОК забрани на украински скелетонист да се състезава с каска в памет на загинали във войната спортисти

Владислав Гераскевич вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ на Игрите в Пекин през 2022 г.

Украинският състезател по скелетон Владислав Гераскевич заяви, че представител на Международния олимпийски комитет (МОК) му е съобщил, че няма право да използва каска с изображения на загинали във войната в Украйна спортисти по време на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, предаде „Ройтерс“.

По думите на спортиста Тошио Цурунага, представител на МОК, отговарящ за връзката със спортистите и националните олимпийски комитети, е посетил Олимпийското село, за да му предаде решението.

„Той каза, че причината е правило 50“, заяви Гераскевич.

Съгласно Правило 50.2 от Олимпийската харта, в олимпийските обекти не се допускат политически, религиозни или расови демонстрации и пропаганда.

Гераскевич уточни, че каската, която е използвал по време на тренировките, вероятно ще трябва да бъде сменена преди официалните стартове.

По-рано от МОК съобщиха, че не е постъпвало официално искане от Украинския олимпийски комитет за използване на подобна каска по време на състезанията, които започват на 12 февруари.

Гераскевич, който по време на Олимпийските игри в Пекин през 2022 г. вдигна плакат с надпис „Не на войната в Украйна“ дни преди началото на руската инвазия, заяви, че ще спази олимпийските правила, но ще намери начин да напомни за случващото се в родината му.

Състезателят участва със специална каска в памет на загинали украински спортисти, сред които фигуристът Дмитро Шарпар и биатлонистът Евхен Малишев, които са сред жертвите на войната.

„Някои от тях бяха мои приятели“, каза Гераскевич в интервю за Ройтерс.

26-годишният спортист подчерта, че ще уважава правилата срещу политически демонстрации, но смята, че хората трябва да бъдат информирани за случващото се в Украйна.

Тренировките в дисциплината скелетон вече започнаха, а първите финали са насрочени за петък.