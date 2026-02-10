На 11 февруари се отбелязва Европейският ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Тази година събитието преминава под мотото „Телефон 112 и децата“, предаде БГНЕС.

По повод датата Министерството на вътрешните работи (МВР) ще представи в сряда резултати от работата на системата. Акцентът ще бъде поставен върху дейността на отдел „Административно-наказателна отговорност“ по отношение на превенцията на фалшиви и шеговити сигнали, подавани от ученици.

Данните са обобщени в координация с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. По време на събитието ще бъдат представени и добри практики от гражданското образование в столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.

Европейският ден на телефон 112 се чества официално в страните от общността след приемането на Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета през 2009 г.