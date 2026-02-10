НА ЖИВО
          15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос" граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан": Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан" е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан" говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува
          МВР отчита фалшивите повиквания от деца за Европейския ден на телефон 112

          11 февруари – Европейският ден на телефон 112 с фокус върху децата и отговорното използване на спешния номер

          10 февруари 2026 | 16:07
          На 11 февруари се отбелязва Европейският ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. Тази година събитието преминава под мотото „Телефон 112 и децата“, предаде БГНЕС.

          По повод датата Министерството на вътрешните работи (МВР) ще представи в сряда резултати от работата на системата. Акцентът ще бъде поставен върху дейността на отдел „Административно-наказателна отговорност“ по отношение на превенцията на фалшиви и шеговити сигнали, подавани от ученици.

          Данните са обобщени в координация с Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет. По време на събитието ще бъдат представени и добри практики от гражданското образование в столичното 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“.

          Европейският ден на телефон 112 се чества официално в страните от общността след приемането на Съвместна тристранна декларация на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета през 2009 г.

