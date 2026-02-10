НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Начало България Крими

          МВР отхвърли версията за четири джипа към хижа „Петрохан“ преди тройното убийство

          10 февруари 2026 | 20:43
          Във връзка с множество медийни запитвания след публикации в социалните мрежи за четири джипа, които „привечер в неделя“ – 1 февруари – са се движели към хижа „Петрохан“, от Главна дирекция „Национална полиция“ направиха официално уточнение, цитирано от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

          Според полицията, отбивката от главния път София – Монтана през прохода „Петрохан“ към самата хижа е обезпечена с видеокамера.
          Прегледът на записите показва, че единственото движение по локалния път към хижата е било на два джипа, собственост на сдружението, в 13:50 часа на 01.02.2026 г. Същите автомобили са открити и при огледа на местопроизшествието.

          От ГДНП уточняват още, че пътят в тази посока обслужва и друга територия и е традиционен маршрут, поради което е възможно по него да са преминавали и други моторни превозни средства, но без да се отклоняват към хижата.

          Служителите на ГД „Национална полиция“ продължават опитите си да установят контакт със свидетелката, публикувала информацията в социалните мрежи, с цел изясняване на всички факти и обстоятелства.

          Свидетелски твърдения в социалните мрежи и по телевизията

          В Instagram Милена Малионова, приятелка на единия от убитите мъже – Ивайло Иванов, твърди, че четири планински джипа са преминали покрай чешмата на Петрохан броени часове преди тройното убийство в хижата, което разтърси цяла България. От мястото, където е била тя, има две отбивки, които не водят към хижата, уточняват от полицията.

          В ефира на bTV Малионова разказа:

          „Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание.“

          От МВР подчертават, че към този момент няма данни, потвърждаващи движение на четири автомобила към самата хижа, а разследването по случая продължава.

