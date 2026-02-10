НА ЖИВО
          12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НА ЖИВО: Президентът прие „Величие“ в последния ден от консултациите

          Срещата с „Величие“ бележи края на разговорите с парламентарните сили преди президентът да посочи служебен министър-председател

          10 февруари 2026 | 13:13
          Следете събитието на живо само по ТВ ЕВРОКОМ!
          Сподели
          Така завършва последната фаза преди Йотова да направи своя финален избор за поста.

          Президентът Илияна Йотова продължи консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. В 13:00 часа на „Дондуков“ 2 се проведе среща с представители на най-малката парламентарна група — партия „Величие“, с което на практика приключва последният етап от консултациите преди обявяването на окончателното решение.

          В президентството пристигнаха председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов, заместникът му Павлин Петров и депутатът Юлиана Матеева.

          В уводното си слово Йотова подчерта необходимостта от стабилност и диалог в трудния момент за страната:

          „Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани”, каза Йотова в уводното си слово.

          По-рано през деня на консултации бяха представители на МЕЧ, които заявиха, че президентът е трябвало да подаде оставка и да започне подготовка за избори „2 в 1“, след което отказаха да продължат разговорите и напуснаха президентството.

          НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС

          От „Алианс за права и свободи“ съобщиха след вътрешен анализ, че според тях Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.

          Припомня се, че на 4 февруари първи на „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарната група „ДПС – Ново начало“, които подчертаха, че служебният премиер трябва да има сериозен административен опит и познания за държавната система.

          След тях консултации проведоха и представители на „БСП – Обединена левица“, които заявиха, че Народното събрание също трябва да понесе отговорност за ситуацията. Третата по численост парламентарна сила — „Възраждане“, предварително обяви, че няма да участва в консултациите, като от формацията посочиха, че според тях частично приемлив кандидат е единствено Андрей Гюров.

          От „Има такъв народ“ настояха служебният премиер да не бъде политическа фигура, като според тях Андрей Гюров и Димитър Главчев попадат именно в тази категория.

          В първата фаза на консултациите ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на Народното събрание, за да се разшири кръгът от възможни кандидати за служебен премиер. От ПП–ДБ пък настояха за провеждането на честни избори и за избягване на повторение на предишния служебен кабинет.

          Йотова трябва да избере служебен министър-председател измежду петима кандидати от т.нар. „домова книга“, които са заявили принципна готовност да поемат поста. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

          От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат в срок до два месеца след назначаването на служебния кабинет.

