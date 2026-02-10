НА ЖИВО: Президентът прие „Величие“ в последния ден от консултациите

Така завършва последната фаза преди Йотова да направи своя финален избор за поста.

Президентът Илияна Йотова продължи консултациите с парламентарно представените партии за избор на служебен премиер. В 13:00 часа на „Дондуков“ 2 се проведе среща с представители на най-малката парламентарна група — партия „Величие“, с което на практика приключва последният етап от консултациите преди обявяването на окончателното решение.

В президентството пристигнаха председателят на парламентарната група Ивелин Михайлов, заместникът му Павлин Петров и депутатът Юлиана Матеева.

В уводното си слово Йотова подчерта необходимостта от стабилност и диалог в трудния момент за страната:

„Всички сме водени от разбирането държавата да не спира да работи и да решим належащите проблеми пред държавата. Много са жестоки предизвикателствата пред нас, изживяваме тревожни дни. Нуждаем се от прозрачност и от дълбок и съдържателен диалог между нас като българи. Изборите трябва да са прозрачни и добре организирани”, каза Йотова в уводното си слово.

По-рано през деня на консултации бяха представители на МЕЧ, които заявиха, че президентът е трябвало да подаде оставка и да започне подготовка за избори „2 в 1“, след което отказаха да продължат разговорите и напуснаха президентството.

От „Алианс за права и свободи“ съобщиха след вътрешен анализ, че според тях Андрей Гюров отговаря на очакванията за служебен премиер.

Припомня се, че на 4 февруари първи на „Дондуков“ 2 пристигнаха представители на парламентарната група „ДПС – Ново начало“, които подчертаха, че служебният премиер трябва да има сериозен административен опит и познания за държавната система.

След тях консултации проведоха и представители на „БСП – Обединена левица“, които заявиха, че Народното събрание също трябва да понесе отговорност за ситуацията. Третата по численост парламентарна сила — „Възраждане“, предварително обяви, че няма да участва в консултациите, като от формацията посочиха, че според тях частично приемлив кандидат е единствено Андрей Гюров.

От „Има такъв народ“ настояха служебният премиер да не бъде политическа фигура, като според тях Андрей Гюров и Димитър Главчев попадат именно в тази категория.

В първата фаза на консултациите ГЕРБ-СДС предложи избор на нов председател на Народното събрание, за да се разшири кръгът от възможни кандидати за служебен премиер. От ПП–ДБ пък настояха за провеждането на честни избори и за избягване на повторение на предишния служебен кабинет.

Йотова трябва да избере служебен министър-председател измежду петима кандидати от т.нар. „домова книга“, които са заявили принципна готовност да поемат поста. Това са подуправителят на БНБ Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев и заместниците му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, които по закон трябва да се проведат в срок до два месеца след назначаването на служебния кабинет.