НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС

Държавният глава Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, които се провеждат в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, предвидена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

Първата среща за днес е с представителите на АПС.

Евроком предава на живо разговора.

До този момент Йотова се срещна с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. Очаква се до края на седмицата държавният глава да каже на кого от петимата от т. нар. „домовата книга“, съгласили се да заемат поста служебен премиер, тя ще заложи.