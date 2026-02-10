НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          НА ЖИВО: Президентът се среща с АПС

          10 февруари 2026 | 09:53 540
          Държавният глава Илияна Йотова продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, които се провеждат в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, предвидена в чл. 99, ал. 5 от Конституцията.

          Първата среща за днес е с представителите на АПС.

          Евроком предава на живо разговора.

          До този момент Йотова се срещна с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, ДПС-НН, БСП и ИТН. Очаква се до края на седмицата държавният глава да каже на кого от петимата от т. нар. „домовата книга“, съгласили се да заемат поста служебен премиер, тя ще заложи.

