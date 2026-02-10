НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува
          НачалоБългарияИкономика

          Над 10 000 еднодневни винетки са продадени за първата седмица

          Цената на еднодневната винетка е 8 лева, което се равнява на 4,09 евро. Валидността ѝ е точно 24 часа от посочения начален час на активиране

          10 февруари 2026 | 15:11 280
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Общо 10 018 еднодневни винетки са продадени в рамките на първата седмица след въвеждането на услугата. Новата опция за водачите е активна от 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г.

          - Реклама -
            
            

          Най-активно търсене е регистрирано през почивните дни, когато са закупени 4054 броя. Статистиката показва 1958 продажби в събота и 2096 в неделя.

          Цената на еднодневната винетка е 8 лева, което се равнява на 4,09 евро. Валидността ѝ е точно 24 часа от посочения начален час на активиране. Ако таксата е платена за 10:00 ч. на дадена дата, правото на преминаване важи до 09:59:59 ч. на следващия ден.

          Услугата е предназначена за леки автомобили до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1. Потребителите могат да закупят винетката с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

          За ремаркета и каравани се изисква отделна винетка единствено в случаите, когато общата маса на композицията надхвърля 3,5 тона. Цените на пътните такси през 2026 г. остават непроменени спрямо 2025 г., като сумите се изписват в двете валути по фиксиран курс.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Българин ще лежи 12 години у нас за опит за убийство в Германия

          Пола Жекова -
          Апелативният съд в Бургас потвърди трансфера на Тихомир В., признат за виновен за жестоко нападение над бившата си съпруга край Швайнфурт
          Любопитно

          92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив

          Росица Николаева -
          За първи път ще бъдат показани рокля и аксесоари, с които Лолова играе в моноспектакъла „Дуенде“
          Общество

          По-скъпи ли са къщите в България, отколкото в другите държави в ЕС?

          Златина Петкова -
          България се нарежда на трето място в Европейския съюз по годишно поскъпване на жилищните имоти през третото тримесечие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions