Общо 10 018 еднодневни винетки са продадени в рамките на първата седмица след въвеждането на услугата. Новата опция за водачите е активна от 00:00 ч. на 3 февруари 2026 г.

Най-активно търсене е регистрирано през почивните дни, когато са закупени 4054 броя. Статистиката показва 1958 продажби в събота и 2096 в неделя.

Цената на еднодневната винетка е 8 лева, което се равнява на 4,09 евро. Валидността ѝ е точно 24 часа от посочения начален час на активиране. Ако таксата е платена за 10:00 ч. на дадена дата, правото на преминаване важи до 09:59:59 ч. на следващия ден.

Услугата е предназначена за леки автомобили до 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория М1. Потребителите могат да закупят винетката с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

За ремаркета и каравани се изисква отделна винетка единствено в случаите, когато общата маса на композицията надхвърля 3,5 тона. Цените на пътните такси през 2026 г. остават непроменени спрямо 2025 г., като сумите се изписват в двете валути по фиксиран курс.