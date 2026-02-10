Над 900 нови места за коли: откриват обновения паркинг на Терминал 2

На летище „Васил Левски“ в София предстои официалното откриване на реновирания покрит многоетажен паркинг към Терминал 2, след приключилата модернизация на съоръжението.

- Реклама -

Британски гражданин остава в ареста за хулиганство на летище „Васил Левски“ – Евроком

Проектът е реализиран за една година, като инвестицията възлиза на 16,6 милиона евро.

При обновяването са приложени модерни технологии, сред които хидробластиране на горния слой на плочите, както и подсилване на конструкцията с карбонови нишки, с цел по-голяма устойчивост и безопасност.

НА ЖИВО: България посреща олимпийския медалист на летището – Евроком

След реконструкцията паркингът вече разполага с 930 паркоместа, разпределени на пет нива, което значително увеличава капацитета за обслужване на пътниците и посетителите на летището.