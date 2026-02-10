НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Общество

          Над 900 нови места за коли: откриват обновения паркинг на Терминал 2

          Реконструкцията на съоръжението на летище „Васил Левски" е реализирана за година с инвестиция от 16,6 млн. евро

          10 февруари 2026 | 07:50
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          На летище „Васил Левски“ в София предстои официалното откриване на реновирания покрит многоетажен паркинг към Терминал 2, след приключилата модернизация на съоръжението.

          Проектът е реализиран за една година, като инвестицията възлиза на 16,6 милиона евро.

          При обновяването са приложени модерни технологии, сред които хидробластиране на горния слой на плочите, както и подсилване на конструкцията с карбонови нишки, с цел по-голяма устойчивост и безопасност.

          След реконструкцията паркингът вече разполага с 930 паркоместа, разпределени на пет нива, което значително увеличава капацитета за обслужване на пътниците и посетителите на летището.

