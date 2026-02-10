НА ЖИВО
          Нагел: ЕЦБ няма да реагира при краткотраен спад на инфлацията под 2%

          „Дори ако инфлацията спадне леко под нашата цел през следващите тримесечия, няма непосредствена необходимост от действия“

          10 февруари 2026 | 18:45
          Инфлация под целевите 2% в краткосрочен план няма да наложи промяна в курса на Европейската централна банка (ЕЦБ), заяви президентът на Бундесбанк Йоахим Нагел. В реч пред Технологичния институт в Карлсруе той уточни, че макар потребителските цени да се очаква да паднат под прага, прогнозите сочат възстановяване на нивата в средносрочен план.

          „Дори ако инфлацията спадне леко под нашата цел през следващите тримесечия, няма непосредствена необходимост от действия“, коментира Нагел, цитиран от „Уолстрийт джърнъл“.

          За 2026 г. централната банка прогнозира инфлация от 1,9%, последвана от понижение до 1,8% през 2027 г. и връщане до 2,0% през 2028 г. Данните за януари отчетоха спад на инфлацията в еврозоната до 1,7%, което е най-ниското равнище от април 2021 г.

          В четвъртък ЕЦБ запази основния си лихвен процент без промяна на ниво от 2%. Президентът на институцията Кристин Лагард подчерта, че банката се намира в „добра позиция“ и няма да бъде „заложник“ на единична статистическа стойност като тази за януари.

          Според Нагел вероятността инфлацията да падне под целта се дължи основно на колебанията в цените на енергията. Той допълни, че базисната инфлация (без енергия и храни) ще остане устойчива, а ценовата стабилност ще бъде запазена.

          Натиск за повишаване на цените продължава да оказват секторът на услугите и ръстът на заплатите, който се очаква да бъде около 3% през следващите години. Поскъпването на еврото спрямо долара също няма да окаже съществено влияние върху инфлационната перспектива, отбеляза банкерът.

          В края на януари управителят на Френската централна банка Франсоа Вилроа дьо Гало изрази различен нюанс в позицията, като посочи, че по-силното евро би могло да понижи инфлацията чрез поевтиняване на вноса.

