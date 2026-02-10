НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Крими

          Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград

          17-годишният младеж вече е санкциониран за други нарушения, а родителите му също са глобени за липса на контрол

          10 февруари 2026 | 11:41
          Дамяна Караджова
          17-годишният вече е санкциониран два пъти за други нарушения на пътя.

          17-годишен младеж с положителен полеви тест за алкохол и без шофьорска книжка се е ударил с автомобил в уличен стълб в Разград. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа на 9 февруари в жилищен квартал на града. Проверката с дрегер е отчела 0,97 промила алкохол, а тийнейджърът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

          Според началника на „Охранителна полиция“ в Разград комисар Димитър Александров сигналът е подаден от бащата на момчето.

          „По негови данни, след като си е легнал, е установил липсата на автомобила, като нямал логично обяснение за това. Младежът казал, че е изпил 2 литра бира. Не е обяснил как е взел ключовете, нито как е подкарал колата. Съставени са три акта – за причиняване на ПТП, за шофиране без книжка и за употреба на алкохол. При удара е паднал електрически стълб, както и цялата ограда на къщата, в която се е блъснал. Видимо не се е движил с позволената за участъка максимална скорост от 50 км/ч“, посочи полицаят.

          Проверка в регистрите на МВР показва, че 17-годишният вече има две санкции, наложени през декември и януари, но за нарушения при управление на електрическа тротинетка.

          Челен сблъсък край Ямбол прати петима в болница, движението е ограничено Челен сблъсък край Ямбол прати петима в болница, движението е ограничено

          „И двете провинения са за липса на предпазни средства – каска и светлоотразителна жилетка“, добави Александров.

          Тъй като извършителят е непълнолетен, вместо глоба той ще получи обществено порицание, а материалите ще бъдат изпратени на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

          Родителите му също са санкционирани — за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, употребил алкохол, както и по Закона за закрила на детето за неупражнен родителски контрол.

