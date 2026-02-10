Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград

17-годишният вече е санкциониран два пъти за други нарушения на пътя.

17-годишен младеж с положителен полеви тест за алкохол и без шофьорска книжка се е ударил с автомобил в уличен стълб в Разград. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа на 9 февруари в жилищен квартал на града. Проверката с дрегер е отчела 0,97 промила алкохол, а тийнейджърът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Според началника на „Охранителна полиция“ в Разград комисар Димитър Александров сигналът е подаден от бащата на момчето.

„По негови данни, след като си е легнал, е установил липсата на автомобила, като нямал логично обяснение за това. Младежът казал, че е изпил 2 литра бира. Не е обяснил как е взел ключовете, нито как е подкарал колата. Съставени са три акта – за причиняване на ПТП, за шофиране без книжка и за употреба на алкохол. При удара е паднал електрически стълб, както и цялата ограда на къщата, в която се е блъснал. Видимо не се е движил с позволената за участъка максимална скорост от 50 км/ч“, посочи полицаят.

Проверка в регистрите на МВР показва, че 17-годишният вече има две санкции, наложени през декември и януари, но за нарушения при управление на електрическа тротинетка.

„И двете провинения са за липса на предпазни средства – каска и светлоотразителна жилетка“, добави Александров.

Тъй като извършителят е непълнолетен, вместо глоба той ще получи обществено порицание, а материалите ще бъдат изпратени на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Родителите му също са санкционирани — за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, употребил алкохол, както и по Закона за закрила на детето за неупражнен родителски контрол.