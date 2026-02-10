Непълнолетен шофьор без книжка катастрофира след употреба на алкохол в Разград

17-годишният вече е санкциониран два пъти за други нарушения на пътя.
17-годишен младеж с положителен полеви тест за алкохол и без шофьорска книжка се е ударил с автомобил в уличен стълб в Разград. Инцидентът е станал малко след 3:00 часа на 9 февруари в жилищен квартал на града. Проверката с дрегер е отчела 0,97 промила алкохол, а тийнейджърът е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.
Според началника на „Охранителна полиция“ в Разград комисар Димитър Александров сигналът е подаден от бащата на момчето.
Проверка в регистрите на МВР показва, че 17-годишният вече има две санкции, наложени през декември и януари, но за нарушения при управление на електрическа тротинетка.
Тъй като извършителят е непълнолетен, вместо глоба той ще получи обществено порицание, а материалите ще бъдат изпратени на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Родителите му също са санкционирани — за предоставяне на автомобил на неправоспособен водач, употребил алкохол, както и по Закона за закрила на детето за неупражнен родителски контрол.