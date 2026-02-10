НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Нетаняху и Тръмп обсъждат Иран във Вашингтон

          Израелският премиер настоява за по-строга позиция спрямо ракетната програма на Техеран

          10 февруари 2026 | 12:30
          Снимка: БГНЕС
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще проведе среща във Вашингтон с президента Доналд Тръмп, като основната му цел е да убеди американския лидер да възприеме по-твърда позиция по отношение на иранската програма за балистични ракети в предстоящия кръг от преговори.

          Това ще бъде шестата среща между двамата в САЩ, откакто Тръмп се завърна на власт преди година. Двамата разговаряха и в Йерусалим през октомври, когато американският президент обяви прекратяване на огъня в Газа, съобщава АФП.

          Диана Хусеин: Нетаняху иска война с Иран, за да оцелее политически

          Разговорите идват и непосредствено след като САЩ и Иран проведоха среща в Оман, след която Тръмп обяви, че предстои нов кръг преговори между двете страни.

          Срещата между Нетаняху и Тръмп се провежда на фона на засилено международно недоволство заради действията на Израел по затягане на контрола върху окупирания Западен бряг, включително чрез позволение израелски заселници директно да купуват земя от палестински собственици.

          Все още не е ясно дали темата ще бъде обсъдена по време на разговорите, макар че Тръмп по-рано се е противопоставял на анексия на Западния бряг.

          От кабинета на Нетаняху съобщиха, че премиерът ще акцентира пред американския президент върху опасенията на Израел, свързани не само с ядрената, но и с ракетната програма на Иран.

          „Той смята, че всички преговори трябва да включват ограничения върху балистичните ракети и прекратяване на подкрепата за иранската ос“,

          заявиха от кабинета на Нетаняху, визирайки съюзническите групировки на Техеран в региона.

          Иран засилва репресиите, докато търси дипломатически пробив със САЩ

          До този момент Техеран отхвърля разширяването на разговорите със САЩ извън ядрената тема, въпреки че Вашингтон настоява в преговорите да бъдат включени и ракетната програма, както и подкрепата за въоръжени групировки.

          Междувременно говорителят на иранското външно министерство предупреди, че визитата на Нетаняху може да има „разрушително“ влияние върху дипломацията, което според него би било вредно за целия регион.

