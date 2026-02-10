НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          „Невидими животни“ настоява за създаване на Национална агенция за закрила на животните

          Ключов елемент в предложенията е и ограничаването на лесния и анонимен достъп до животни от потенциални насилници

          10 февруари 2026 | 11:14 170
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Организация „Невидими животни“ настоява за спешни законодателни и институционални промени, включително създаването на специализирана Национална агенция за закрила на животните. Това обяви председателят на организацията Стефан Димитров в ефира на NOVA NEWS. Повод за искането е поредният случай на жестокост, станал публично известен преди дни.

          Според Димитров насилието над животни в България е дълбоко вкоренен и системен проблем. Той припомни, че през юни миналата година народните представители приеха промени в Наказателния кодекс, с които увеличиха наказанията за подобни престъпления. Председателят на организацията обаче подчерта, че само по себе си това не е достатъчно.

          Като пример за неефективността на системата бе посочен случая в Свищов, при който две лица са изтезавали и убивали животни в продължение на над 10 години, без да бъдат разкрити своевременно. По думите на Димитров това доказва, че санкциите не могат да компенсират липсата на контрол и превенция.

          От „Невидими животни“ предлагат новата агенция да поеме контрола по прилагането на законодателството за хуманно отношение. Организацията настоява и за реформа в т.нар. зоополиция. Според тях е необходимо да има служители, които да се занимават единствено с разследване на престъпления срещу животни, а не тази дейност да бъде второстепенна задача.

          Ключов елемент в предложенията е и ограничаването на лесния и анонимен достъп до животни от потенциални насилници. Това включва по-строг контрол върху търговията и мерки, свързани с бездомните кучета и котки. За последните три дни фондацията е събрала над 20 000 подписа в подкрепа на исканията си.

          Последвайте Евроком в Google News

