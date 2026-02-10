Художникът Николай Майсторов заяви, че зад случая „Петрохан“ стоят наркотици и „политическа мафия“. Пред „България Днес“ пастрокът на Ивайло Калушев категорично отхвърли тезата, че синът му е убиец, и определи замесените момчета като „абсолютно чисти“.

Според Майсторов следствието все още не е приключило, но той изрази съмнения в обективността му. Творецът подозира, че се натрупват неверни данни и определи ситуацията като „огромна лъжа“.

Майсторов е съпруг на пианистката Стела Димитрова-Майсторова, майка на Ивайло. Биологичният баща на Калушев – Георги Калушев, е преподавал бизнес администрация в УНСС и е разкрит като агент на бившата Държавна сигурност. Семейството е в шок след фаталната развръзка, предшествана от едноседмично издирване на спелеолога.

Родителите са участвали в учредяването на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) по идея на Ивайло. В списъка на учредителите фигурират имената на семейството, както и на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

Пред „Нова телевизия“ Стела Димитрова-Майсторова коментира, че синът ѝ е бил отвратен от случващото се в България. Тя посочи, че няма информация кое е момичето, замесено в случая, и препрати въпроса към разследващите органи.