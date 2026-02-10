НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни
          НачалоБългария

          Николай Майсторов за „Петрохан“: Синът ми не е убиец, намесена е дрога

          10 февруари 2026 | 13:32 9040
          Снимка: Facebook
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Художникът Николай Майсторов заяви, че зад случая „Петрохан“ стоят наркотици и „политическа мафия“. Пред „България Днес“ пастрокът на Ивайло Калушев категорично отхвърли тезата, че синът му е убиец, и определи замесените момчета като „абсолютно чисти“.

          - Реклама -
            
            

          Според Майсторов следствието все още не е приключило, но той изрази съмнения в обективността му. Творецът подозира, че се натрупват неверни данни и определи ситуацията като „огромна лъжа“.

          Петрохан и Джонстаун: Когато въпросите остават без отговор Петрохан и Джонстаун: Когато въпросите остават без отговор

          Майсторов е съпруг на пианистката Стела Димитрова-Майсторова, майка на Ивайло. Биологичният баща на Калушев – Георги Калушев, е преподавал бизнес администрация в УНСС и е разкрит като агент на бившата Държавна сигурност. Семейството е в шок след фаталната развръзка, предшествана от едноседмично издирване на спелеолога.

          Родителите са участвали в учредяването на Националната агенция за контрол на защитените територии (НАКЗТ) по идея на Ивайло. В списъка на учредителите фигурират имената на семейството, както и на Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Николай Златков, Дечо Василев и Пламен Статев.

          Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана

          Пред „Нова телевизия“ Стела Димитрова-Майсторова коментира, че синът ѝ е бил отвратен от случващото се в България. Тя посочи, че няма информация кое е момичето, замесено в случая, и препрати въпроса към разследващите органи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев за „Петрохан“: Политическите внушения по случая са непристойни

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на „Продължаваме Промяната“ отрече връзка с организациите около случая и определи политическите обвинения като опит за отклоняване на вниманието.
          Здраве

          Европейски страни се обединяват в борбата срещу раковите заболявания

          Росица Николаева -
          Започва инициатива за учредяване на Национален хъб на Мисията срещу рака в България
          Здраве

          Мира Каленицова: Епилепсията засяга стотици хиляди хора у нас и по света

          Дамяна Караджова -
          По повод Световния ден за борба с епилепсията организации на пациенти настояват за по-добър достъп до лечение и повече обществена информираност.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions