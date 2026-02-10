НСИ: Рекорден търговски дефицит през последния месец на 2025 г.

В рамките на декември 2025 г. общият български износ на стоки нараства с 2,5% спрямо същия месец година по-рано, достигайки 6,7364 млрд. лева. По същото време обаче вносът в нашата страна през декември скочи с цели 17,3% до 9,6455 млрд. лева след повишение с 5,2% през ноември.

Резкият скок на вноса води до повишаване на търговския дефицит на нашата страна до рекордните 2,9091 млрд. лева през декември 2025 г., показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За цялата 2025 г. износът на стоки от България се свива с 3,2% до 83,8945 млрд. лева спрямо 2024 г., докато вносът на стоки в нашата страна нараства с 6,1% до 105,6051 млрд. лв., а общото външнотърговско салдо за периода януари – декември 2025 г. е на дефицит от 21,7106 млрд. лева.

Износът на стоки от България в посока останалите страни от ЕС се увеличава през декември 2025 г. с 6,5% спрямо година по-рано. Спрямо трети страни българският износ обаче се свива с 3,7% на сто. Вносът от Европейския съюз пък се повишава през декември със 7,9%, докато от трети страни нараства с цели 30,7 на сто.

За периода януари – декември 2025 г. износът на стоки от България в посока ЕС се понижава с 3,8% спрямо същия период на 2024 г., а към трети страни – с 2,2 на сто. В същото време вносът в България от ЕС през цялата изминала година се повишава с 4,4%, а от трети страни нараства с 8,5 на сто.