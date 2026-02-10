Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами

OpenAI започна да тества реклами в ChatGPT сред регистрирани пълнолетни потребители в САЩ – както безплатни, така и платени абонати. Плановете Plus, Pro, Business, Enterprise и Education не са включени в експеримента, пише Technews.bg.
Според OpenAI, рекламите ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани обяви, визуално отделени от обикновените отговори, за да се избегне объркване. Компанията уверява, че отговорите, генерирани от ChatGPT, ще останат независими и няма да бъдат повлияни от рекламодателите.
По време на тестовата фаза рекламите се съпоставят с теми на разговори, предишни разговори и минали взаимодействия с реклами, за да се подобри релевантността, отбелязва Gizmochina. Например, някой, който обсъжда идеи за готвене, може да види промоции, свързани с храна или услуги за доставка.
Рекламодателите обаче не получават достъп до отделни разговори или лични данни. OpenAI уточнява, че споделя с рекламодателите само обобщени данни за ефективността, като например преглеждания и кликвания.
OpenAI твърди, че внедряването на реклами помага за покриване на разходите за инфраструктура и осигурява по-широк достъп до разширени функции на изкуствения интелект, особено за потребители с безплатни и по-евтини планове.
Планът Go струва 8 долара на месец в САЩ, което го прави достъпна опция за абонамент, наред с безплатния пакет. Потребителите, които предпочитат изживяване без реклами, могат да надстроят абонаментите си до по-скъпи планове или да се откажат от реклами с определени ограничения за ползване.