НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами

          Рекламодателите обаче не получават достъп до отделни разговори или лични данни

          10 февруари 2026 | 16:30 00
          Снимка: Европейски потребителски център България
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          OpenAI започна да тества реклами в ChatGPT сред регистрирани пълнолетни потребители в САЩ – както безплатни, така и платени абонати. Плановете Plus, Pro, Business, Enterprise и Education не са включени в експеримента, пише Technews.bg.

          - Реклама -
            
            

          Според OpenAI, рекламите ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани обяви, визуално отделени от обикновените отговори, за да се избегне объркване. Компанията уверява, че отговорите, генерирани от ChatGPT, ще останат независими и няма да бъдат повлияни от рекламодателите.

          По време на тестовата фаза рекламите се съпоставят с теми на разговори, предишни разговори и минали взаимодействия с реклами, за да се подобри релевантността, отбелязва Gizmochina. Например, някой, който обсъжда идеи за готвене, може да види промоции, свързани с храна или услуги за доставка.

          Рекламодателите обаче не получават достъп до отделни разговори или лични данни. OpenAI уточнява, че споделя с рекламодателите само обобщени данни за ефективността, като например преглеждания и кликвания.

          OpenAI твърди, че внедряването на реклами помага за покриване на разходите за инфраструктура и осигурява по-широк достъп до разширени функции на изкуствения интелект, особено за потребители с безплатни и по-евтини планове.

          Планът Go струва 8 долара на месец в САЩ, което го прави достъпна опция за абонамент, наред с безплатния пакет. Потребителите, които предпочитат изживяване без реклами, могат да надстроят абонаментите си до по-скъпи планове или да се откажат от реклами с определени ограничения за ползване.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Александър Дунчев за групата от „Петрохан“: За тази псевдо организация знаем доста притеснителни неща

          Катя Илиева -
          Няма нищо по-опасно за държавата и обществото да се появяват паралелни на държавата частни организации
          Общество

          МВР отчита фалшивите повиквания от деца за Европейския ден на телефон 112

          Пола Жекова -
          11 февруари – Европейският ден на телефон 112 с фокус върху децата и отговорното използване на спешния номер
          Правосъдие

          Българин ще лежи 12 години у нас за опит за убийство в Германия

          Пола Жекова -
          Апелативният съд в Бургас потвърди трансфера на Тихомир В., признат за виновен за жестоко нападение над бившата си съпруга край Швайнфурт
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions