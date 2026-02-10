Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами

OpenAI започна да тества реклами в ChatGPT сред регистрирани пълнолетни потребители в САЩ – както безплатни, така и платени абонати. Плановете Plus, Pro, Business, Enterprise и Education не са включени в експеримента, пише Technews.bg.

- Реклама -

Според OpenAI, рекламите ще бъдат ясно обозначени като спонсорирани обяви, визуално отделени от обикновените отговори, за да се избегне объркване. Компанията уверява, че отговорите, генерирани от ChatGPT, ще останат независими и няма да бъдат повлияни от рекламодателите.

По време на тестовата фаза рекламите се съпоставят с теми на разговори, предишни разговори и минали взаимодействия с реклами, за да се подобри релевантността, отбелязва Gizmochina. Например, някой, който обсъжда идеи за готвене, може да види промоции, свързани с храна или услуги за доставка.

Рекламодателите обаче не получават достъп до отделни разговори или лични данни. OpenAI уточнява, че споделя с рекламодателите само обобщени данни за ефективността, като например преглеждания и кликвания.

OpenAI твърди, че внедряването на реклами помага за покриване на разходите за инфраструктура и осигурява по-широк достъп до разширени функции на изкуствения интелект, особено за потребители с безплатни и по-евтини планове.

Планът Go струва 8 долара на месец в САЩ, което го прави достъпна опция за абонамент, наред с безплатния пакет. Потребителите, които предпочитат изживяване без реклами, могат да надстроят абонаментите си до по-скъпи планове или да се откажат от реклами с определени ограничения за ползване.