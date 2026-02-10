Областният управител на Русе: Няма да бъде изграждан център за бежанци в Сеново

Няма да бъде изграждан център за бежанци в град Сеново. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, след като присъства на заседание на Общинския съвет във Ветово.

По предложение на кмета на общината д-р Мехмед Мехмед, съветниците гласуваха против изграждането на център за бежанци от затворен тип, като решението бе подкрепено от 14 от общо 17 общински съветници.

Отрицателното становище идва след проведени срещи с жители на Ветово, Глоджево и Сеново, които изразиха категорично несъгласие с проекта. Против изграждането се обяви и кметът на Сеново.

Областният управител напомни, че още от 2012 г. теренът е бил предвиден за подобен център, първоначално от отворен тип, но в актуализираното предложение от 2024 г. се предвиждал център от затворен тип, при който настанените нямаше да имат свободен достъп до населените места.

„Предстоят избори и не искам политическо напрежение и разделение на населението. Чуваме гласа на хората, но е недопустимо определени сили да градят кампании върху фалшиво насадени страхове“, заяви Драганов.

Той подчерта, че бежанците не бива да се възприемат автоматично като заплаха, като даде пример с приетите у нас украински и сирийски граждани, избягали от войни.

Проектът е предвиждал финансиране от около 7,7 млн. евро по европейски фонд, както и разкриване на около 80 работни места, но местната власт поставя спокойствието на хората на първо място.

Кметът на Ветово също бе категоричен:

„Спокойствието на хората има по-висока цена от 80 работни места. Не е нормално да се играе със страховете на обществото.“

Въпреки отказа от проекта, разговорите за бъдещето на терена продължават. Става дума за бившето военно поделение край Сеново, което включва сграден фонд и около 600 декара горски терен.