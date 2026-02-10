Областният управител на Русе: Няма да бъде изграждан център за бежанци в Сеново

Няма да бъде изграждан център за бежанци в град Сеново. Това съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов, след като присъства на заседание на Общинския съвет във Ветово.
По предложение на кмета на общината д-р Мехмед Мехмед, съветниците гласуваха против изграждането на център за бежанци от затворен тип, като решението бе подкрепено от 14 от общо 17 общински съветници.
Отрицателното становище идва след проведени срещи с жители на Ветово, Глоджево и Сеново, които изразиха категорично несъгласие с проекта. Против изграждането се обяви и кметът на Сеново.
Областният управител напомни, че още от 2012 г. теренът е бил предвиден за подобен център, първоначално от отворен тип, но в актуализираното предложение от 2024 г. се предвиждал център от затворен тип, при който настанените нямаше да имат свободен достъп до населените места.
Той подчерта, че бежанците не бива да се възприемат автоматично като заплаха, като даде пример с приетите у нас украински и сирийски граждани, избягали от войни.
Проектът е предвиждал финансиране от около 7,7 млн. евро по европейски фонд, както и разкриване на около 80 работни места, но местната власт поставя спокойствието на хората на първо място.
Кметът на Ветово също бе категоричен:
Въпреки отказа от проекта, разговорите за бъдещето на терена продължават. Става дума за бившето военно поделение край Сеново, което включва сграден фонд и около 600 декара горски терен.