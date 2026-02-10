Обрат по случая в Бистрица: Съдът върна в ареста младежа, пребил до смърт мъж заради забележка

Апелативният съд измени мярката за неотклонение на 20-годишния младеж, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда. Съдът отмени домашния арест с проследяваща гривна, определени от Софийски градски съд, и наложи „задържане под стража“. Определението на съда е окончателно.

Случаят е от края на януари в село Бистрица, а починалият е възрастен мъж.

Според съдебния състав съществува риск от извършване на престъпление, а липсата на самоконтрол, безпричинното посегателство и незачитането на личната неприкосновеност в конкретния случай разкриват висока степен на обществена опасност на обвиняемия.

Съдът прие, че няма риск обвиняемият да се укрие, но обвинението разполага с достатъчна доказателствена обезпеченост. Освен това има свидетели, които не сочат за агресия от страна на пострадалия. Според експертизата по тялото на пострадалия са нанесени поне два удара, а нараняване в областта на тила при падане е довело до мозъчна травма.

Магистратите отбелязаха, че не споделят изводите на първата инстанция, според които балансът между обществен и личен интерес може да се постигне с по-лека мярка за неотклонение, като се вземат предвид единствено чистото съдебно минало и младата възраст на обвиняемия.

Обвиняемият каза пред съда, че много съжалява за случилото се. Защитата му поиска мярката за неотклонение да остане непроменена и посочи данни, според които пострадалият е хвърлил предмет към автомобила на обвиняемия и му е нанесъл удар през прозореца на колата.