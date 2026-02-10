НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          Политика

          ООН подготвя поетапно изтегляне на мироопазващите сили UNIFIL от Ливан до 2027 г.

          10 февруари 2026 | 23:48 150
          Временните сили на ООН в Ливан – UNIFIL – се подготвят да изтеглят по-голямата част от своите мироопазващи военнослужещи до средата на 2027 г. Това съобщи говорителката на ООН Кандис Ардиел.

          Създадена през 1978 г., UNIFIL от десетилетия действа по границата между Израел и Ливан, а в последно време работи съвместно с ливанската армия за демонтиране на инфраструктура на „Хизбула“ след последния кръг от сражения между Израел и подкрепяната от Иран групировка.

          Съгласно резолюция на Съвет за сигурност на ООН, мандатът на мисията беше удължен за последен път до 31 декември 2026 г. След тази дата тя трябва да „започне организирано и безопасно поетапно съкращаване и изтегляне“, което да бъде завършено в рамките на една година, обясни Ардиел.

          След изтичането на мандата UNIFIL ще се съсредоточи върху връщането на персонала и оборудването в страните, които участват в мисията, както и върху предаването на позициите на ливанските власти. По време на преходния период дейността на силите ще бъде ограничена до основни задачи – защита на служителите и обектите на ООН и осигуряване на безопасното напускане на мироопазващите части.

          Въпреки договореното през ноември 2024 г. примирие, Израел продължава почти ежедневни удари на територията на Ливан, като заявява, че поразява цели на „Хизбула“, и поддържа войски на пет места по границата.

          Ардиел посочи, че числеността на UNIFIL в Южен Ливан вече е намалена с близо 2000 души, а до май се очакват нови съкращения. В момента мисията наброява около 7500 мироопазващи военнослужещи от 48 държави. Тя подчерта, че последните редукции са свързани основно с финансов недостиг в ООН и мерки за икономии, а не директно с края на мандата.

          Ливан е изразил интерес да запази някаква форма на международно присъствие в южната част на страната и след изтеглянето на UNIFIL, макар и в по-ограничен формат. Италия вече е заявила, че планира да запази военно присъствие, докато Германия участва с военноморски сили в Морската оперативна група на UNIFIL още от 2006 г.

          Германските военноморски сили подпомагат Ливанските въоръжени сили при наблюдението на крайбрежните води и предотвратяването на контрабанда на оръжие и материали по море, като тази дейност се очаква да продължи и при евентуална нова форма на международно присъствие.

