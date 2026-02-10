НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Остър недостиг на шофьори натоварва градския транспорт във Варна

          10 февруари 2026 | 00:48 10
          Снимка: Градски Транспорт Варна / gtvarna.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Недостиг на близо 40 шофьори има в градския транспорт във Варна, съобщи БНР. Проблемът е съпътстван и от необходимостта от подобряване на условията на труд, стана ясно след проверка в дружеството, извършена от Александър Шопов и Огнян Атанасов – президент и вицепрезидент на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Двамата са провели и среща с ръководството на общинското дружество.

          - Реклама -
            
            

          Председателят на федерацията Александър Шопов потвърди, че и в „Градски транспорт – Варна“ кадровият недостиг е сериозен.

          „Около 40 човека по наша информация не достигат, което води до повишаване на извънредния труд и съответно хората не могат да си почиват и започват да страдат – високо кръвно, недоспиване. В момента работят по 6 дни, което не е нормално“, заяви Шопов.

          По думите му синдикатите ще предложат на ръководството да се възползва от възможностите за финансиране чрез фонд „Условия на труд“, с цел подобряване на работната среда и облекчаване на натоварването на служителите.

          По отношение на новия Колективен трудов договор, исканията на синдикатите са за увеличение на заплатите с 200 евро до края на годината, което според тях е ключово условие за задържане на кадрите и привличане на нови шофьори в градския транспорт на Варна.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Американски законодатели настояват за оставката на търговския министър Хауърд Лътник заради връзки с Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Демократи и републиканци обвиняват министъра в лъжа за дългогодишни бизнес отношения с осъдения сексуален престъпник
          Крими

          Д-р Цветеслава Гълъбова: Това не е разширено меланхолно самоубийство

          Красимир Попов -
          Съдебният психиатър постави под съмнение публични „експертни“ твърдения около случая с Иво Калушев и определи част от коментарите като непрофесионални
          Политика

          Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер с парламентарните групи

          Красимир Попов -
          Разговорите са част от процедурата по назначаване на служебно правителство в 51-вото Народно събрание
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions