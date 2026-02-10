Остър недостиг на шофьори натоварва градския транспорт във Варна

Недостиг на близо 40 шофьори има в градския транспорт във Варна, съобщи БНР. Проблемът е съпътстван и от необходимостта от подобряване на условията на труд, стана ясно след проверка в дружеството, извършена от Александър Шопов и Огнян Атанасов – президент и вицепрезидент на Федерацията на транспортните синдикати към КНСБ. Двамата са провели и среща с ръководството на общинското дружество.

Председателят на федерацията Александър Шопов потвърди, че и в „Градски транспорт – Варна“ кадровият недостиг е сериозен.

„Около 40 човека по наша информация не достигат, което води до повишаване на извънредния труд и съответно хората не могат да си почиват и започват да страдат – високо кръвно, недоспиване. В момента работят по 6 дни, което не е нормално“, заяви Шопов.

По думите му синдикатите ще предложат на ръководството да се възползва от възможностите за финансиране чрез фонд „Условия на труд“, с цел подобряване на работната среда и облекчаване на натоварването на служителите.

По отношение на новия Колективен трудов договор, исканията на синдикатите са за увеличение на заплатите с 200 евро до края на годината, което според тях е ключово условие за задържане на кадрите и привличане на нови шофьори в градския транспорт на Варна.