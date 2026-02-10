НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          Икономика

          От енергото признаха, че последните сметки са средно с 40% по-високи

          Сред основните въпроси бе и липсата на достъп до електромерите, които често са заключени в трафопостове или на труднодостъпни места

          10 февруари 2026 | 15:21
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Втори ден граждани в Силистра излизат на протест срещу завишените сметки за електроенергия. Хората настояват за яснота около отчетите и показателите на електромерите.

          Вчера представители на електроразпределителното дружество не присъстваха, което предизвика сериозно недоволство и искане за среща. Днес те вече са на място, за да отговорят на въпросите,видя кореспондантът на БНР в Силистра.

          Недоволството срещу високите сметки за ток в Силистра продължава втори ден. Граждани се събраха с искане за обяснения, като най-много сигнали идват от селата Айдемир и Калипетрово. Хората твърдят, че отчетеното потребление е необичайно високо, а в отделни случаи сметките са нараснали двойно.

          Обявено бе, че могат да бъдат подадени колективни жалби от името на кметовете на населените места, където има най-много засегнати потребители.

          Сред основните въпроси бе и липсата на достъп до електромерите, които често са заключени в трафопостове или на труднодостъпни места.

          Здравко Миланов, управител на Електроразпределителното дружество за област Силистра обясни за напрежението на електричеството и честите токови удари. По данни на дружеството средното увеличение на сметките през последния отчетен период е около 40 процента, заяви Петя Попова, директор „Комуникации“ в „Енерго про“.

          От компанията увериха, че отчетите се извършват чрез автоматизирана система, която свежда до минимум човешкия фактор, а техническа манипулация на данните не била възможна.

          Въпреки обясненията гражданите с по-големи разлики в сметките са насърчени да подават индивидуални жалби, които ще бъдат разглеждани поотделно.

