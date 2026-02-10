Палежи в „Сухата река“: над 150 души живеят в страх

Повече от 150 жители на столичния квартал „Сухата река“ живеят в постоянен страх след поредица от палежи в жилищен вход, при които неизвестен мъж подпалва асансьора на сградата. Видеозаписи от камери показват извършителя, но въпреки това той все още не е установен, а два месеца след първия случай входът отново е бил подпален.
Първият палеж е извършен малко преди Нова година, като щетите са сериозни – изгоряла врата на асансьора, счупени прозорци, опушени стени и тавани, а на втория етаж все още няма електричество. Повреди са нанесени чак до шестия етаж, след като е била хвърлена запалителна течност в асансьорната шахта.
Пожар в асансьор в София: Евакуираха 20 души в кв. Сухата река
Живущият в блока Мартин Маринов разказва, че макар да тече разследване, съседите не получават информация за напредъка му.
Друг живущ описва тежката ситуация при първия палеж на 30 декември, когато целият вход се изпълва с дим.
По разкази на съседи, при второто си появяване извършителят първо разлепил поставените във входа снимки, след което залял пространството с бензин от туба и отново подпалил.
Един от потърпевшите споделя, че по време на пожара входната врата на жилището му се е отворила заради силния вятър, което довело до обгазяване на апартамента и впоследствие до основен ремонт точно по празниците.
ИЗВЪНРЕДНО: Пожар в столичен квартал, има тежко ранени – Евроком
Живущите твърдят още, че след подаден сигнал на телефон 112 са получили отговор, че не може да се направи нищо, а разследващият случаите полицай е в отпуск. Затова хората се притесняват, че работата по случая е в застой.
От NOVA съобщават, че са потърсили позиция от МВР, но до приключване на материала отговор не е получен.