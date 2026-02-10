Палежи в „Сухата река“: над 150 души живеят в страх

Повече от 150 жители на столичния квартал „Сухата река“ живеят в постоянен страх след поредица от палежи в жилищен вход, при които неизвестен мъж подпалва асансьора на сградата. Видеозаписи от камери показват извършителя, но въпреки това той все още не е установен, а два месеца след първия случай входът отново е бил подпален.

Първият палеж е извършен малко преди Нова година, като щетите са сериозни – изгоряла врата на асансьора, счупени прозорци, опушени стени и тавани, а на втория етаж все още няма електричество. Повреди са нанесени чак до шестия етаж, след като е била хвърлена запалителна течност в асансьорната шахта.

Живущият в блока Мартин Маринов разказва, че макар да тече разследване, съседите не получават информация за напредъка му.

„В нощта на 4 срещу 5 февруари човекът се появява отново, защото ние смятаме, че е един и същ. По съвет на разследващите бяхме налепили негови снимки от камерите, за да може някой да го разпознае. Той не е влязъл с взлом, а е отворил с чип, което означава, че някой от блока го е пуснал“, разказва Маринов.

Друг живущ описва тежката ситуация при първия палеж на 30 декември, когато целият вход се изпълва с дим.

„Имаше много пушеци и пламъци, пожарникарите ни забраниха да излизаме от апартаментите заради опасността от обгазяване в етажните пространства“, каза той пред NOVA.

По разкази на съседи, при второто си появяване извършителят първо разлепил поставените във входа снимки, след което залял пространството с бензин от туба и отново подпалил.

Един от потърпевшите споделя, че по време на пожара входната врата на жилището му се е отворила заради силния вятър, което довело до обгазяване на апартамента и впоследствие до основен ремонт точно по празниците.

Живущите твърдят още, че след подаден сигнал на телефон 112 са получили отговор, че не може да се направи нищо, а разследващият случаите полицай е в отпуск. Затова хората се притесняват, че работата по случая е в застой.

От NOVA съобщават, че са потърсили позиция от МВР, но до приключване на материала отговор не е получен.