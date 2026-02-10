Папа Лъв XIV изпрати генератори и лекарства за Украйна

Папа Лъв XIV изпрати 80 електрически генератора и лекарства за подпомагане на хората в Украйна, които продължават да страдат от студа и последиците от войната, съобщава агенция „Укринформ“, позовавайки се на Vatican News.

Според украинската агенция, инициативата на главата на Римокатолическата църква е в отговор на призивите на множество епископи от различни страни, запознати с трудностите, пред които са изправени хората след умишленото разрушаване на енергийна инфраструктура и тежките зимни условия.

Изпратената от Ватикана помощ е тръгнала от базиликата „Света София“ в Рим и вече е достигнала до Фастив и Киев, сред най-засегнатите от скорошните руски атаки градове.

Освен генераторите, в Украйна са доставени и хиляди лекарства, включително антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, хранителни добавки и мелатонин, който е особено търсен, тъй като подпомага съня на хората, живеещи в условия на постоянен страх и стрес.

От Дикастерията за благотворителността съобщават още, че се подготвя изпращането на камион с нова пратка, която ще съдържа още антибиотици, противовъзпалителни медикаменти, лекарства за хипертония, както и хранителни продукти. След пристигането в Украйна, помощта се разпределя чрез енорийските мрежи на местните епархии.