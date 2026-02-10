НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          По-скъпи ли са къщите в България, отколкото в другите държави в ЕС?

          По-скъпи ли са къщите в България, отколкото в другите държави в ЕС?
          България се нарежда на трето място в Европейския съюз по годишно поскъпване на жилищните имоти през третото тримесечие на 2025 г., показват най-новите данни на Евростат, публикувани днес. На годишна база цените на жилищата в страната са се увеличили с 15,4%. По-голям ръст е отчетен само в две държави членки – Унгария, където поскъпването достига 21,1%, и Португалия с увеличение от 17,7%. Каква е причината у нас жилищата да са толкова скъпи и така ли е наистина? Да получим отговор на този въпрос се срещаме с Билян Шенков, който е брокер от над 10 години.

          Шенков ни разказва, че най-търсените апартаменти са двустайните, следвани от тристайните, а предпочитаният материал все още е тухла. Предпочитани са квартали с добре развита инфраструктура.

          Отново по данни на Евростат третото тримесечие на 2025-а спрямо второто за съща година цените на имотите са намалели в пет държави от Европейския съюз, докато в останалите 21 са се повишили. Най-осезаемото поевтиняване е регистрирано в Люксембург (-3,1%), Финландия (-2,2%) и Словения (-1,1%). В същото време най-силен тримесечен ръст е отчетен в Латвия (+5,2%), Словакия (+4,9%) и Португалия (+4,1%). И все пак защо е по-скъпо да си вземеш жилище в България, отколкото в доста други държави от общността?

          Вижте повече в репортажа на Златина Петкова и оператора Росен Тенев.

