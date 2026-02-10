НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)
          НачалоБългарияОбщество

          Почина Георги (Джордж) Лебамов – емблематична фигура на македоно-българската общност в Северна Америка

          10 февруари 2026 | 21:42 470
          Снимка: Генерален консул на България в Чикаго Светослав Станков, Фейсбук
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 98-годишна възраст си отиде Георги (Джордж) Лебамов – една от най-разпознаваемите фигури на македоно-българската общност в Северна Америка и бивш председател на Македонската патриотична организация (МПО). Той е починал в дома си във Форт Уейн, щата Индиана.

          - Реклама -
            
            

          Георги Лебамов е роден на 18 юли 1927 г. във Форт Уейн в семейство с дълбоки български корени и ясно изразено родолюбие. Баща му Аргир Лебамов произхожда от костурското село Вишени, а майка му Елена Качандонова – от Българска Блаца. Семейството, както и голяма част от жителите на Костурския край, участва активно във ВМОРО и Илинденското въстание – борби, в които загиват неговият прадядо Георги и баба му Мария.

          Част от спомените му са запечатани в документалния филм на БГНЕС „МПО – 100 години борба за независима Македония“, където той разказва за дейността и историческата роля на организацията в живота на българската емиграция.

          Особено място в семейната история заема чичо му Атанас Лебамов – деятел на Цариградския клон на Вътрешната организация, емигрирал в САЩ през 1905 г. По-късно той става съосновател и първи касиер на МПО. Бащата на Георги напуска Османската империя през 1907 г., установява се във Форт Уейн, а след това се завръща, за да се ожени за Елена Качандонова. Освен Георги, в семейството се раждат Мария, Иван и Климент.

          Георги Лебамов завършва публична администрация в колежа в Хънтингтън и в началото на 50-те години служи в армията на САЩ, като е изпратен в Австрия. След демобилизацията се завръща във Форт Уейн и поема семейния бизнес, като паралелно с това активно подкрепя обществения и политически път на брат си Иван Лебамов, избран за кмет на града през 1972 г., а по-късно и председател на МПО.

          През десетилетията Георги Лебамов е сред най-ангажираните дейци на МПО – както на местно равнище, така и в централното ѝ ръководство. Между 2006 и 2008 г. той оглавява организацията и има ключов принос за запазването и развитието ѝ в съвременни условия.

          През 1955 г. Георги Лебамов сключва брак с Роза Цигулова от костурското село Бабчор. Семейството има четири деца – Дебора, Андрю, Джон и Том. Сред наследниците му е и Себастиен Лебамов – внук на Иван Лебамов и настоящ член на Централния комитет на МПО.

          Поклон пред паметта му.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

          Красимир Попов -
          Белият дом определя решението като най-мащабното дерегулаторно действие в историята на САЩ
          Крими

          Людмил Рангелов: Стомасите на починалите мъже в хижа „Петрохан“ са били празни, което подкрепя версия за самоубийство

          Красимир Попов -
          Според него разследването е дало отговор на ключови въпроси, а данни за намеса на външни лица липсват
          Политика

          Боряна Димитрова: Липсва външнополитически дебат, Радев няма да предизвика „цунами“

          Красимир Попов -
          Социологът Боряна Димитрова: партиите имат външнополитически залози, но не ги споделят публично
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions