Почина Георги (Джордж) Лебамов – емблематична фигура на македоно-българската общност в Северна Америка

На 98-годишна възраст си отиде Георги (Джордж) Лебамов – една от най-разпознаваемите фигури на македоно-българската общност в Северна Америка и бивш председател на Македонската патриотична организация (МПО). Той е починал в дома си във Форт Уейн, щата Индиана.

Георги Лебамов е роден на 18 юли 1927 г. във Форт Уейн в семейство с дълбоки български корени и ясно изразено родолюбие. Баща му Аргир Лебамов произхожда от костурското село Вишени, а майка му Елена Качандонова – от Българска Блаца. Семейството, както и голяма част от жителите на Костурския край, участва активно във ВМОРО и Илинденското въстание – борби, в които загиват неговият прадядо Георги и баба му Мария.

Част от спомените му са запечатани в документалния филм на БГНЕС „МПО – 100 години борба за независима Македония“, където той разказва за дейността и историческата роля на организацията в живота на българската емиграция.

Особено място в семейната история заема чичо му Атанас Лебамов – деятел на Цариградския клон на Вътрешната организация, емигрирал в САЩ през 1905 г. По-късно той става съосновател и първи касиер на МПО. Бащата на Георги напуска Османската империя през 1907 г., установява се във Форт Уейн, а след това се завръща, за да се ожени за Елена Качандонова. Освен Георги, в семейството се раждат Мария, Иван и Климент.

Георги Лебамов завършва публична администрация в колежа в Хънтингтън и в началото на 50-те години служи в армията на САЩ, като е изпратен в Австрия. След демобилизацията се завръща във Форт Уейн и поема семейния бизнес, като паралелно с това активно подкрепя обществения и политически път на брат си Иван Лебамов, избран за кмет на града през 1972 г., а по-късно и председател на МПО.

През десетилетията Георги Лебамов е сред най-ангажираните дейци на МПО – както на местно равнище, така и в централното ѝ ръководство. Между 2006 и 2008 г. той оглавява организацията и има ключов принос за запазването и развитието ѝ в съвременни условия.

През 1955 г. Георги Лебамов сключва брак с Роза Цигулова от костурското село Бабчор. Семейството има четири деца – Дебора, Андрю, Джон и Том. Сред наследниците му е и Себастиен Лебамов – внук на Иван Лебамов и настоящ член на Централния комитет на МПО.

Поклон пред паметта му.