Под натиск от САЩ: Мексико прекратява петролните доставки за Куба

Тръмп заплаши Мексико с високи мита заради доставките на петрол за Куба, Мексико спря износа и изпраща хуманитарна помощ към острова
Решението идва след напрежение със САЩ, докато Мексико опитва да избегне търговски конфликт и да подпомогне кубинското население
Властите в Мексико официално обявиха, че са спрели доставките на петрол за Куба, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши страната с налагане на високи мита върху вноса, ако не бъде прекратено снабдяването на островната държава с горива.
Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум първоначално разкритикува санкциите срещу държави, които продават петрол на Куба, но впоследствие потвърди, че спирането на доставките е предприето заради риска от конфликт със Съединените щати.
Шейнбаум също така обяви, че два кораба с над 800 тона хуманитарна помощ вече пътуват към Куба, за да подпомогнат населението на острова в трудната икономическа ситуация.