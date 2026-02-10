НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоСвятОбщество

          Под натиск от САЩ: Мексико прекратява петролните доставки за Куба

          Решението идва след заплахи за високи мита от страна на президента Доналд Тръмп

          10 февруари 2026 | 10:28 340
          Снимка: bakerinstitute.org
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Тръмп заплаши Мексико с високи мита заради доставките на петрол за Куба, Мексико спря износа и изпраща хуманитарна помощ към острова

          - Реклама -
            
            

          Решението идва след напрежение със САЩ, докато Мексико опитва да избегне търговски конфликт и да подпомогне кубинското население

          Властите в Мексико официално обявиха, че са спрели доставките на петрол за Куба, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши страната с налагане на високи мита върху вноса, ако не бъде прекратено снабдяването на островната държава с горива.

          Мексико изпрати два кораба с хуманитарна помощ за Куба на фона на натиска от САЩ Мексико изпрати два кораба с хуманитарна помощ за Куба на фона на натиска от САЩ

          Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум първоначално разкритикува санкциите срещу държави, които продават петрол на Куба, но впоследствие потвърди, че спирането на доставките е предприето заради риска от конфликт със Съединените щати.

          Шейнбаум също така обяви, че два кораба с над 800 тона хуманитарна помощ вече пътуват към Куба, за да подпомогнат населението на острова в трудната икономическа ситуация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Братът на Епстийн: Тръмп нареди да го убият в затвора

          Никола Павлов -
          Марк Епстийн потвърждава, че е изпратил писмото
          ИТ

          Анализ на Harvard Business Review: Изкуственият интелект увеличава натоварването вместо да го намалява

          Михаил Георгиев -
          AI не ни облекчава работата, а просто ни кара да работим повече и по-бързо.
          Свят

          Американските сили удариха плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, в Тихия океан

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при операцията, а спасителни екипи издириха оцелял след атаката в източната част на океана
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions