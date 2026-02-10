НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          НачалоЕвропа

          Politico: ЕС обсъжда ускорено „частично членство“ за Украйна още през 2027 година

          По информация на изданието вече се работи по част от шестте тематични групи в преговорите за членство, като Украйна е получила насоки по три от тях.

          10 февруари 2026 | 17:06 230
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Европейският съюз обсъжда нетрадиционен и безпрецедентен вариант за присъединяването на Украйна, който може да ѝ даде частично членство още през 2027 година, преди страната да е изпълнила всички стандартни критерии. Идеята, за която съобщава Politico, не предвижда отказ от основните изисквания за реформи, а по-скоро промяна в реда, по който те се прилагат.

          - Реклама -
            
            

          Подходът, неофициално наричан „обратна експанзия“, предполага Украйна да бъде приета в ЕС поетапно – да получава постепенно права и задължения, вместо да чака приключването на целия преговорен процес. Целта е да се запази политическият и обществен импулс за реформи и да се избегне разочарование от дългото чакане.

          По информация на изданието вече се работи по част от шестте тематични групи в преговорите за членство, като Украйна е получила насоки по три от тях. Очаква се на неформална среща на европейските министри в Кипър през март да бъдат представени и останалите направления, за да се ускори подготовката. В Брюксел са били обсъдени различни модели, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

          Въпреки това предложението среща и сериозна съпротива. Част от държавите членки, сред които Германия, се опасяват, че въвеждането на „две скорости“ на членство ще създаде неравнопоставеност и риск страна, приета предварително, да не довърши необходимите реформи.

          Отделен въпрос е и унгарското вето върху напредъка на Украйна към ЕС. В Съюза се надяват ситуацията да се промени след изборите в Унгария през април, но паралелно се обмислят и алтернативни варианти, ако премиерът Виктор Орбан запази властта си.

          Член 7, който се прилага, когато дадена държава е изложена на риск от нарушаване на основните ценности на блока, е най-сериозната политическа санкция, която ЕС може да наложи, защото той суспендира правата на даден член, включително тези за това дали да приема нови държави за членове.

          Според Politico ЕС търси по-гъвкав и политически ефективен път за ускоряване на интеграцията на Украйна, но идеята за частично членство остава спорна и далеч от окончателно решение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс

          Росица Николаева -
          При проверката са открити множество изображения и видеоклипове, както и литература на сексуална тематика
          Крими

          Обрат по случая в Бистрица: Съдът върна в ареста младежа, пребил до смърт мъж заради забележка

          Росица Николаева -
          Според съдебния състав съществува риск от извършване на престъпление
          Политика

          Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение

          Росица Николаева -
          Смисълът на служебния кабинет е бързо да се направи, за бързо излизане от криза
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions