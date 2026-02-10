Politico: ЕС обсъжда ускорено „частично членство“ за Украйна още през 2027 година

Европейският съюз обсъжда нетрадиционен и безпрецедентен вариант за присъединяването на Украйна, който може да ѝ даде частично членство още през 2027 година, преди страната да е изпълнила всички стандартни критерии. Идеята, за която съобщава Politico, не предвижда отказ от основните изисквания за реформи, а по-скоро промяна в реда, по който те се прилагат.

Подходът, неофициално наричан „обратна експанзия“, предполага Украйна да бъде приета в ЕС поетапно – да получава постепенно права и задължения, вместо да чака приключването на целия преговорен процес. Целта е да се запази политическият и обществен импулс за реформи и да се избегне разочарование от дългото чакане.

По информация на изданието вече се работи по част от шестте тематични групи в преговорите за членство, като Украйна е получила насоки по три от тях. Очаква се на неформална среща на европейските министри в Кипър през март да бъдат представени и останалите направления, за да се ускори подготовката. В Брюксел са били обсъдени различни модели, включително от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Въпреки това предложението среща и сериозна съпротива. Част от държавите членки, сред които Германия, се опасяват, че въвеждането на „две скорости“ на членство ще създаде неравнопоставеност и риск страна, приета предварително, да не довърши необходимите реформи.

Отделен въпрос е и унгарското вето върху напредъка на Украйна към ЕС. В Съюза се надяват ситуацията да се промени след изборите в Унгария през април, но паралелно се обмислят и алтернативни варианти, ако премиерът Виктор Орбан запази властта си.

Член 7, който се прилага, когато дадена държава е изложена на риск от нарушаване на основните ценности на блока, е най-сериозната политическа санкция, която ЕС може да наложи, защото той суспендира правата на даден член, включително тези за това дали да приема нови държави за членове.

Според Politico ЕС търси по-гъвкав и политически ефективен път за ускоряване на интеграцията на Украйна, но идеята за частично членство остава спорна и далеч от окончателно решение.