Полицията извърши проверка в автосервиз във Враца, стопанисван от 44-годишен мъж. Служителите на реда откриха и иззеха 12 двигателя за моторни превозни средства.

- Реклама -

Установено е, че агрегатите са демонтирани от автомобили от различни марки, обявени за издирване от страни в Европейския съюз. При процесуалните действия са иззети още два двигателя със заличени идентификационни номера, две скоростни кутии и две шасита, които също са от противозаконно отнети в чужбина коли.

В обекта са намерени множество регистрационни документи за моторни превозни средства. Собственикът на сервиза е задържан в Районното управление във Враца.