          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          Полицията във Враца откри двигатели и части от крадени в ЕС коли

          Агрегатите и части са от коли, обявени за издирване в страни от ЕС, собственикът на обекта е задържан

          Полицията извърши проверка в автосервиз във Враца, стопанисван от 44-годишен мъж. Служителите на реда откриха и иззеха 12 двигателя за моторни превозни средства.

          Установено е, че агрегатите са демонтирани от автомобили от различни марки, обявени за издирване от страни в Европейския съюз. При процесуалните действия са иззети още два двигателя със заличени идентификационни номера, две скоростни кутии и две шасита, които също са от противозаконно отнети в чужбина коли.

          В обекта са намерени множество регистрационни документи за моторни превозни средства. Собственикът на сервиза е задържан в Районното управление във Враца.

